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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2834283528362837>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 381
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...а чого ніхто не пише, що з понеділка ракета #туземун, так як будуть конвертувати супермаркети і пересічні торгаші :mrgreen: свій виторг?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:52

  asti написав:К слову, на следующей неделе опять ожидаются четырехлеточки! Так что ещё не вечер! (В смысле, не дно!!))


три-с-половиной леточки ))) :lol:

А еще на следующей неделе будут гасить 9-месячные ОВГЗ на 4,4 млрд, там наверно валом нерезов сидит.

Плохо что лимит подняли немного на 4хлетки ( 3 млрд )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:53

А на декабрь в целом есть где-то информация (ОВГЗ первичка))??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:54

asti
Есть уже на сайте Минфина
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:01

  Michael написав:Насамо деле курс стоит на отметке 28-29 по состоянию экономике

Аргументы и расчет курса в студию!
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:22

  zzzzzz написав:asti
Есть уже на сайте Минфина
а где? я не могу найти)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:23

asti
https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:31

  zzzzzz написав:https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
Спасибо//)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:34

  asti написав:А на декабрь в целом есть где-то информация (ОВГЗ первичка))??
Хотя сам не понимаю, зачем спрашиваю - у меня уже не на что покупать особо! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:38

  Сибарит написав:По мотивам возникшей дискуссии должен заметить, что природа депосертификатов в корне отличается от природы ОВГЗ. Это не средство привлечения денег в долг, пирамидой сертификаты быть не могут. Это средство связывания лишней ликвидности и "бесплатной" эмиссии в виде процентов. Эмиссия направляется не в бюджет, а непосредственно в экономику. Короткие сроки привлечения выбраны для того, чтобы при первой возможности банки могли войти в более прибыльные активы (начать кредитование). На валютный рынок они практически не влияют - банки в покупке валюты ограничены нормативом открытой валютной позиции, который установлен для минимизации валютных рисков.


Що депосертифікати короткотерміновий засіб для звязування ліквідності - це зрозуміло. Але Ви випадково не в курсі, яке співвідношення "зароблених" банками відсотків по цих депо і по ОВДП?
Елементарна логіка показує таке: є високодохідні при діючій на момент обліковій ставці, хоч і короткотермінові, депо. Їх розміщують регулярно і до... Повернення коштів по них гарантує регулятор. Ви будете купляти ОВДП (фактично кредитувати Мінфін, який менш надійний позичальник, ніж НБУ, так як він на відміну від останнього не може емітувати кошти) під нижчий відсоток, ніж дає по депо НБУ? Тим більше, що НБУ тривалий час не знижував при 17% облікову ставку, а навпаки збільшив до 18%? Це звичайно не державна зрада, яку хтось пробує інкрімінувати Смолію, але на зловживання службовим становищем, яке призвело до негатиних наслідків як для економіки, так і для фінансового стану держави, я думаю, потягнуло б у "цивілізованому світі",.
Це більш розгорнута моя відповідь на запитання flyman:
"А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?"
L
 
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