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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...а чого ніхто не пише, що з понеділка ракета #туземун, так як будуть конвертувати супермаркети і пересічні торгаші свій виторг?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:52
три-с-половиной леточки )))
А еще на следующей неделе будут гасить 9-месячные ОВГЗ на 4,4 млрд, там наверно валом нерезов сидит.
Плохо что лимит подняли немного на 4хлетки ( 3 млрд )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:53
А на декабрь в целом есть где-то информация (ОВГЗ первичка))??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:01
Аргументы и расчет курса в студию!
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:22
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:23
Живите своим умом!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:31
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:34
Хотя сам не понимаю, зачем спрашиваю - у меня уже не на что покупать особо!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:38
Що депосертифікати короткотерміновий засіб для звязування ліквідності - це зрозуміло. Але Ви випадково не в курсі, яке співвідношення "зароблених" банками відсотків по цих депо і по ОВДП?
Елементарна логіка показує таке: є високодохідні при діючій на момент обліковій ставці, хоч і короткотермінові, депо. Їх розміщують регулярно і до... Повернення коштів по них гарантує регулятор. Ви будете купляти ОВДП (фактично кредитувати Мінфін, який менш надійний позичальник, ніж НБУ, так як він на відміну від останнього не може емітувати кошти) під нижчий відсоток, ніж дає по депо НБУ? Тим більше, що НБУ тривалий час не знижував при 17% облікову ставку, а навпаки збільшив до 18%? Це звичайно не державна зрада, яку хтось пробує інкрімінувати Смолію, але на зловживання службовим становищем, яке призвело до негатиних наслідків як для економіки, так і для фінансового стану держави, я думаю, потягнуло б у "цивілізованому світі",.
Це більш розгорнута моя відповідь на запитання flyman:
"А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?"
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