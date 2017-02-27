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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2834283528362837

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 380
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  L написав:Елементарна логіка показує таке: є високодохідні при діючій на момент обліковій ставці, хоч і короткотермінові, депо. Їх розміщують регулярно і до... Повернення коштів по них гарантує регулятор. Ви будете купляти ОВДП (фактично кредитувати Мінфін, який менш надійний позичальник, ніж НБУ, так як він на відміну від останнього не може емітувати кошти) під нижчий відсоток, ніж дає по депо НБУ? Тим більше, що НБУ тривалий час не знижував при 17% облікову ставку, а навпаки збільшив до 18%? Це звичайно не державна зрада, яку хтось пробує інкрімінувати Смолію, але на зловживання службовим становищем, яке призвело до негатиних наслідків як для економіки, так і для фінансового стану держави, я думаю, потягнуло б у "цивілізованому світі",.

Питання, як Ви і самі підмітили, у строках. Депо можуть конкурувати з короткостроковими ОВГЗ (принаймні, це не протирічить нікому-непотрібність короткострокових овгз, що спостерігається), але не є конкурентами длядовгострокових, цікавіть до яких настільки непогана, що аж ставки знижуються. То ж, є тактика (ідеальна чи ні - інше питання), але немає зради.
headshaker
 
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