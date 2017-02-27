L написав:Елементарна логіка показує таке: є високодохідні при діючій на момент обліковій ставці, хоч і короткотермінові, депо. Їх розміщують регулярно і до... Повернення коштів по них гарантує регулятор. Ви будете купляти ОВДП (фактично кредитувати Мінфін, який менш надійний позичальник, ніж НБУ, так як він на відміну від останнього не може емітувати кошти) під нижчий відсоток, ніж дає по депо НБУ? Тим більше, що НБУ тривалий час не знижував при 17% облікову ставку, а навпаки збільшив до 18%? Це звичайно не державна зрада, яку хтось пробує інкрімінувати Смолію, але на зловживання службовим становищем, яке призвело до негатиних наслідків як для економіки, так і для фінансового стану держави, я думаю, потягнуло б у "цивілізованому світі",.
Питання, як Ви і самі підмітили, у строках. Депо можуть конкурувати з короткостроковими ОВГЗ (принаймні, це не протирічить нікому-непотрібність короткострокових овгз, що спостерігається), але не є конкурентами длядовгострокових, цікавіть до яких настільки непогана, що аж ставки знижуються. То ж, є тактика (ідеальна чи ні - інше питання), але немає зради.