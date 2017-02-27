L написав:Елементарна логіка показує таке: є високодохідні при діючій на момент обліковій ставці, хоч і короткотермінові, депо. Їх розміщують регулярно і до... Повернення коштів по них гарантує регулятор. Ви будете купляти ОВДП (фактично кредитувати Мінфін, який менш надійний позичальник, ніж НБУ, так як він на відміну від останнього не може емітувати кошти) під нижчий відсоток, ніж дає по депо НБУ? Тим більше, що НБУ тривалий час не знижував при 17% облікову ставку, а навпаки збільшив до 18%? Це звичайно не державна зрада, яку хтось пробує інкрімінувати Смолію, але на зловживання службовим становищем, яке призвело до негатиних наслідків як для економіки, так і для фінансового стану держави, я думаю, потягнуло б у "цивілізованому світі",.
Питання, як Ви і самі підмітили, у строках. Депо можуть конкурувати з короткостроковими ОВГЗ (принаймні, це не протирічить нікому-непотрібність короткострокових овгз, що спостерігається), але не є конкурентами длядовгострокових, цікавіть до яких настільки непогана, що аж ставки знижуються. То ж, є тактика (ідеальна чи ні - інше питання), але немає зради.
Michael написав:Насамо деле курс стоит на отметке 28-29 по состоянию экономике, просто кому-то выгодно мутить с землей, вот и все. Скупаем доллар ждем по 28
Я не знаю как вы это высчитали, до 2019 можно было согласиться с цифрами. Овгз подпортили картину, теперь когда эти ребята станут на выход, экономика в условиях пересохшего валютного потока (мировой финансовый кризис мало смельчаков пересиживает в пирамидах 3-го мира), не сможет обеспечить им гладкого выхода даже по курсу 28. Хорошо, если по 38 обеспечит...
Нбу тоже врядли будет их кормить 5-ю арбузами из ЗВР, ведь долгов еще отдавать много и долго - самим надо. А бумаги с краской да, хватит всем желающим
1) транзит газа через Украину будет ! а) так как северный поток еще не достроен и как не крути мощностей северных\южных потоков НЕ хватит для полноценных поставок газа б) спекулировать и давить рф особо не сможет так как если контракт о поставках газа в Европу не будет исполняться - рф ждут штрафы, также газохранилища в Европе и Украине заполнены почти на максимум (с) это не я придумал я пересказал кого-то вопрос только в том насколько наша власть сможет про..ть ( потерять) все преимущества и насколько сильно захочет подлизнуть
А мое мнение : газопровод строиться в обход только для безопасности транзита газа в Европу при боевых действиях на территории Украины
2) смотрим мою подпись и ищем мои сообщения с момента когда доллар был по 26 уже тогда я говорил что нам к 21-22 ... и ...дочитываем мою подпись до конца
3) так кто-то нашел РЕАЛЬНЫЕ скидки от РЕАЛЬНЫХ цен в эту пятницу ? электроника еще что-то ? поделитесь вот я только ЧЕСТНУЮ скидку на фильтры для воды (обратного осмоса) нашел https://rosa1.com/akciyi/ ну и другой бренд https://www.aqua-ua.com/product/sistema ... -505u-jg-/ хотя по сути фильтруют одинаково все обратные осмосы от 1700 грн до 30 000 грн и более ( промышленные) качество воды на выходе у любого обратного осмоса одинаковое , а минерализаторы и прочее это маркетинГ Так вот если кто нашел реальные честные скидки поделитесь здесь или в приват
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
В гривнах цена 425 гривен ( по курсу Приватбанка, продажа злотых по 6.15)
спаисибо заказал в Украине за 485 грн Еще подскажите пожалуйста
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа