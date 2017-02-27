Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:53

это не я придумал я пересказал кого-то

начнем оффтоп выходного дня !1) транзит газа через Украину будет !а) так как северный поток еще не достроен и как не крути мощностей северных\южных потоков НЕ хватит для полноценных поставок газаб) спекулировать и давить рф особо не сможет так как если контракт о поставках газа в Европу не будет исполняться - рф ждут штрафы, также газохранилища в Европе и Украине заполнены почти на максимум (с)вопрос только в том насколько наша власть сможет про..ть ( потерять) все преимущества и насколько сильно захочет подлизнутьА мое мнение : газопровод строиться в обход только для безопасности транзита газа в Европу при боевых действиях на территории Украины2) смотрим мою подпись и ищем мои сообщения с момента когда доллар был по 26 уже тогда я говорил что нам к 21-22 ... и ...дочитываем мою подпись до конца3) так кто-то нашел РЕАЛЬНЫЕ скидки от РЕАЛЬНЫХ цен в эту пятницу ? электроника еще что-то ? поделитесьвот я только ЧЕСТНУЮ скидку на фильтры для воды (обратного осмоса) нашелну и другой брендхотя по сути фильтруют одинаково все обратные осмосы от 1700 грн до 30 000 грн и более ( промышленные) качество воды на выходе у любого обратного осмоса одинаковое , а минерализаторы и прочее это маркетинГТак вот если кто нашел реальные честные скидки поделитесь здесь или в приват