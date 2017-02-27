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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2835283628372838>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 381
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  L написав:Елементарна логіка показує таке: є високодохідні при діючій на момент обліковій ставці, хоч і короткотермінові, депо. Їх розміщують регулярно і до... Повернення коштів по них гарантує регулятор. Ви будете купляти ОВДП (фактично кредитувати Мінфін, який менш надійний позичальник, ніж НБУ, так як він на відміну від останнього не може емітувати кошти) під нижчий відсоток, ніж дає по депо НБУ? Тим більше, що НБУ тривалий час не знижував при 17% облікову ставку, а навпаки збільшив до 18%? Це звичайно не державна зрада, яку хтось пробує інкрімінувати Смолію, але на зловживання службовим становищем, яке призвело до негатиних наслідків як для економіки, так і для фінансового стану держави, я думаю, потягнуло б у "цивілізованому світі",.

Питання, як Ви і самі підмітили, у строках. Депо можуть конкурувати з короткостроковими ОВГЗ (принаймні, це не протирічить нікому-непотрібність короткострокових овгз, що спостерігається), але не є конкурентами длядовгострокових, цікавіть до яких настільки непогана, що аж ставки знижуються. То ж, є тактика (ідеальна чи ні - інше питання), але немає зради.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:24

  Michael написав:Насамо деле курс стоит на отметке 28-29 по состоянию экономике, просто кому-то выгодно мутить с землей, вот и все. Скупаем доллар ждем по 28 :D



Я не знаю как вы это высчитали, до 2019 можно было согласиться с цифрами. Овгз подпортили картину, теперь когда эти ребята станут на выход, экономика в условиях пересохшего валютного потока (мировой финансовый кризис мало смельчаков пересиживает в пирамидах 3-го мира), не сможет обеспечить им гладкого выхода даже по курсу 28. Хорошо, если по 38 обеспечит...

Нбу тоже врядли будет их кормить 5-ю арбузами из ЗВР, ведь долгов еще отдавать много и долго - самим надо. А бумаги с краской да, хватит всем желающим :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

начнем оффтоп выходного дня !

1) транзит газа через Украину будет !
а) так как северный поток еще не достроен и как не крути мощностей северных\южных потоков НЕ хватит для полноценных поставок газа
б) спекулировать и давить рф особо не сможет так как если контракт о поставках газа в Европу не будет исполняться - рф ждут штрафы, также газохранилища в Европе и Украине заполнены почти на максимум (с) это не я придумал я пересказал кого-то :)
вопрос только в том насколько наша власть сможет про..ть ( потерять) все преимущества и насколько сильно захочет подлизнуть

А мое мнение : газопровод строиться в обход только для безопасности транзита газа в Европу при боевых действиях на территории Украины

2) смотрим мою подпись и ищем мои сообщения с момента когда доллар был по 26 уже тогда я говорил что нам к 21-22 ... и ...дочитываем мою подпись до конца

3) так кто-то нашел РЕАЛЬНЫЕ скидки от РЕАЛЬНЫХ цен в эту пятницу ? электроника еще что-то ? поделитесь
вот я только ЧЕСТНУЮ скидку на фильтры для воды (обратного осмоса) нашел
https://rosa1.com/akciyi/ ну и другой бренд https://www.aqua-ua.com/product/sistema ... -505u-jg-/
хотя по сути фильтруют одинаково все обратные осмосы от 1700 грн до 30 000 грн и более ( промышленные) качество воды на выходе у любого обратного осмоса одинаковое , а минерализаторы и прочее это маркетинГ
Так вот если кто нашел реальные честные скидки поделитесь здесь или в приват
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:01

yama Насчет реальных скидок на электронику, вот вам для примера скидки в Польше и можете сравнить с ценой в Украине, скидка настоящая :
https://www.mediaexpert.pl/sluchawki-na ... gn=Produkt

В гривнах цена 425 гривен ( по курсу Приватбанка, продажа злотых по 6.15)
prilepskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:06

  prilepskiy написав:yama Насчет реальных скидок на электронику, вот вам для примера скидки в Польше и можете сравнить с ценой в Украине, скидка настоящая :
https://www.mediaexpert.pl/sluchawki-na ... gn=Produkt

В гривнах цена 425 гривен ( по курсу Приватбанка, продажа злотых по 6.15)

спаисибо заказал в Украине за 485 грн
Еще подскажите пожалуйста
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:08

Нефедов уменьшил план таможенных сборов ноября внутри ноября на 10 млрд грн, чтобы не выполнить его "всего" на 4%, а не 28% :?

Факт за 28 дней = 27,35 млрд, т.е. за полный месяц будет около 29 млрд при изначальном индикативе 40,16 млрд. Невыполнение = 1 - 29 / 40,16 = 27,8%.

Но уменьши индикатив до 30,3 млрд, что "стиляга" и сделал, и получим невыполнение = 1 - 29 / 30,3 = 4,3%.

Как тебе такое, Илон Маск? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:49

  L написав:
  Сибарит написав:По мотивам возникшей дискуссии должен заметить, что природа депосертификатов в корне отличается от природы ОВГЗ. Это не средство привлечения денег в долг, пирамидой сертификаты быть не могут. Это средство связывания лишней ликвидности и "бесплатной" эмиссии в виде процентов. Эмиссия направляется не в бюджет, а непосредственно в экономику. Короткие сроки привлечения выбраны для того, чтобы при первой возможности банки могли войти в более прибыльные активы (начать кредитование). На валютный рынок они практически не влияют - банки в покупке валюты ограничены нормативом открытой валютной позиции, который установлен для минимизации валютных рисков.


Що депосертифікати короткотерміновий засіб для звязування ліквідності - це зрозуміло. Але Ви випадково не в курсі, яке співвідношення "зароблених" банками відсотків по цих депо і по ОВДП?
Елементарна логіка показує таке: є високодохідні при діючій на момент обліковій ставці, хоч і короткотермінові, депо. Їх розміщують регулярно і до... Повернення коштів по них гарантує регулятор. Ви будете купляти ОВДП (фактично кредитувати Мінфін, який менш надійний позичальник, ніж НБУ, так як він на відміну від останнього не може емітувати кошти) під нижчий відсоток, ніж дає по депо НБУ? Тим більше, що НБУ тривалий час не знижував при 17% облікову ставку, а навпаки збільшив до 18%? Це звичайно не державна зрада, яку хтось пробує інкрімінувати Смолію, але на зловживання службовим становищем, яке призвело до негатиних наслідків як для економіки, так і для фінансового стану держави, я думаю, потягнуло б у "цивілізованому світі",.
Це більш розгорнута моя відповідь на запитання flyman:
"А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?"

Який борг держави/НБУ по депосертифікатам?
Який вплив на курс.
Тут пишуть, що НБУ викупив 5 ярдів ,а 4ярда зайшло під ОВДП. Виходить
1ярд$ державної зради Голови НБУ, чи не так?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:15

... на правах вихідних - оф-топчик...

  yama написав:начнем оффтоп выходного дня !

... хіба так оф-топлять :mrgreen:
- я вам покажу майстер-клас :mrgreen:

... на Долярчика - це не схоже, бо я не стрибаю у акції/крипти/МММи.... - але, от захотілось адреналінчику! :mrgreen:
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... а хто ще з вас, колеги, бере участь в такому явному розводі/піраміді? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:19

  freeze написав:Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен.

это надёжнее, чем держать в банках...
edvardd
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