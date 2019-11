Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:49

L написав: Сибарит написав: По мотивам возникшей дискуссии должен заметить, что природа депосертификатов в корне отличается от природы ОВГЗ. Это не средство привлечения денег в долг, пирамидой сертификаты быть не могут. Это средство связывания лишней ликвидности и "бесплатной" эмиссии в виде процентов. Эмиссия направляется не в бюджет, а непосредственно в экономику. Короткие сроки привлечения выбраны для того, чтобы при первой возможности банки могли войти в более прибыльные активы (начать кредитование). На валютный рынок они практически не влияют - банки в покупке валюты ограничены нормативом открытой валютной позиции, который установлен для минимизации валютных рисков.



Що депосертифікати короткотерміновий засіб для звязування ліквідності - це зрозуміло. Але Ви випадково не в курсі, яке співвідношення "зароблених" банками відсотків по цих депо і по ОВДП?

Елементарна логіка показує таке: є високодохідні при діючій на момент обліковій ставці, хоч і короткотермінові, депо. Їх розміщують регулярно і до... Повернення коштів по них гарантує регулятор. Ви будете купляти ОВДП (фактично кредитувати Мінфін, який менш надійний позичальник, ніж НБУ, так як він на відміну від останнього не може емітувати кошти) під нижчий відсоток, ніж дає по депо НБУ? Тим більше, що НБУ тривалий час не знижував при 17% облікову ставку, а навпаки збільшив до 18%? Це звичайно не державна зрада, яку хтось пробує інкрімінувати Смолію, але на зловживання службовим становищем, яке призвело до негатиних наслідків як для економіки, так і для фінансового стану держави, я думаю, потягнуло б у "цивілізованому світі",.

Це більш розгорнута моя відповідь на запитання flyman:

Що депосертифікати короткотерміновий засіб для звязування ліквідності - це зрозуміло. Але Ви випадково не в курсі, яке співвідношення "зароблених" банками відсотків по цих депо і по ОВДП?

Елементарна логіка показує таке: є високодохідні при діючій на момент обліковій ставці, хоч і короткотермінові, депо. Їх розміщують регулярно і до... Повернення коштів по них гарантує регулятор. Ви будете купляти ОВДП (фактично кредитувати Мінфін, який менш надійний позичальник, ніж НБУ, так як він на відміну від останнього не може емітувати кошти) під нижчий відсоток, ніж дає по депо НБУ? Тим більше, що НБУ тривалий час не знижував при 17% облікову ставку, а навпаки збільшив до 18%? Це звичайно не державна зрада, яку хтось пробує інкрімінувати Смолію, але на зловживання службовим становищем, яке призвело до негатиних наслідків як для економіки, так і для фінансового стану держави, я думаю, потягнуло б у "цивілізованому світі",.

Це більш розгорнута моя відповідь на запитання flyman:

"А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?"

Який борг держави/НБУ по депосертифікатам?

Який вплив на курс.

Тут пишуть, що НБУ викупив 5 ярдів ,а 4ярда зайшло під ОВДП. Виходить

Який борг держави/НБУ по депосертифікатам?

Який вплив на курс.

Тут пишуть, що НБУ викупив 5 ярдів ,а 4ярда зайшло під ОВДП. Виходить

1ярд$ державної зради Голови НБУ, чи не так?

