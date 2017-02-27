Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:28
Долярчик Конец эпохи бедности, часть 2
ryabchenko2
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:33
freeze написав:
Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен.
Хм... Пивденный подсуетился?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:40
asti написав: freeze написав:
Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен.
Хм... Пивденный подсуетился?!
Пока точно не знаю.
Но в планах купить ОВГЗ на 300 миллионов гривен.
Должны утвердить на ближайшей сессии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:46
Долярчик написав: yama написав:
начнем оффтоп выходного дня !
... хіба так оф-топлять
- я вам покажу майстер-клас
... на Долярчика - це не схоже, бо я не стрибаю у акції/крипти/МММи.... - але, от захотілось адреналінчику!
... а хто ще з вас, колеги, бере участь в такому явному розводі/піраміді?
магазин їх бачив , в ювелірці не так сильно розуміюсь щоб сказати фуфло чи ні . А в чому піраміда ? нічого не зрозумів на фото подарунковий сертифікат на 1000 грн де тут інвестиція ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:54
Долярчик написав: yama написав:
начнем оффтоп выходного дня !
... хіба так оф-топлять
- я вам покажу майстер-клас
... а хто ще з вас, колеги, бере участь в такому явному розводі/піраміді?
Тут, коллега, вся интрига какая из 3 инвестиций сделает первым вас долларовым миллионером:
1. выбор зеленского
2. гривневые депозиты
3. участие в пирамиде B-2-B
Все 3 инвестиции настолько хороши, что даже трудно сказать, с какой из них вам повезло больше.
ryabchenko2
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:57
freeze написав:
Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен.
andrein
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