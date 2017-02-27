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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2836283728382839>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 381
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:28

Долярчик

Конец эпохи бедности, часть 2
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:33

  freeze написав:Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен.
Хм... Пивденный подсуетился?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:
  freeze написав:Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен.
Хм... Пивденный подсуетился?!


Пока точно не знаю.
Но в планах купить ОВГЗ на 300 миллионов гривен.
Должны утвердить на ближайшей сессии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:46

  Долярчик написав:
  yama написав:начнем оффтоп выходного дня !

... хіба так оф-топлять :mrgreen:
- я вам покажу майстер-клас :mrgreen:

... на Долярчика - це не схоже, бо я не стрибаю у акції/крипти/МММи.... - але, от захотілось адреналінчику! :mrgreen:
Зображення

... а хто ще з вас, колеги, бере участь в такому явному розводі/піраміді? :D

магазин їх бачив , в ювелірці не так сильно розуміюсь щоб сказати фуфло чи ні . А в чому піраміда ? нічого не зрозумів на фото подарунковий сертифікат на 1000 грн де тут інвестиція ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:54

  Долярчик написав:
  yama написав:начнем оффтоп выходного дня !

... хіба так оф-топлять :mrgreen:
- я вам покажу майстер-клас :mrgreen:

... а хто ще з вас, колеги, бере участь в такому явному розводі/піраміді? :D


Тут, коллега, вся интрига какая из 3 инвестиций сделает первым вас долларовым миллионером:

1. выбор зеленского
2. гривневые депозиты
3. участие в пирамиде B-2-B

Все 3 инвестиции настолько хороши, что даже трудно сказать, с какой из них вам повезло больше.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:57

  freeze написав:Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен.


andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:18

  andrein написав:
  freeze написав:Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен.




Ждем, пока об ОВГЗ заговорят чистильщики обуви, и спасаемся в наличном долларе :mrgreen:

В 1929 году знаменитый банкир - миллиардер Джон Пирпонт Морган сумел распродать все акции, которыми он владел, незадолго до обвала рынка. В результате ему пришлось давать объяснения перед комиссиями конгресса США. Удивленные его удачливостью, члены комиссий заинтересовались, не владел ли Дж. П. Морган инсайдерской информацией и не являлся ли он рыночным манипулятором. Морган заявил, что на его решение повлиял... уличный чистильщик обуви, услугами которого банкир иногда пользовался. Однажды чистильщик поинтересовался мнением банкира по поводу акций какой-то железнодорожной компании, признавшись, что имеет свой собственный небольшой инвестиционный портфель. В тот же день Морган распродал все свои активы, поскольку был убежден в том, что "когда на рынок приходит чистильщик обуви, все деньги собраны, и самое время продавать".
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:22

.... птаха щастя завтрашнього дня!)))

  yama написав:
  Долярчик написав:[quote="4805817:юююначнем оффтоп выходного дня !

... хіба так оф-топлять :mrgr
- я вам покажу майстер-клас :mrgr

... на Долярчика - це не схоже, бо я не стрибаю у акції/крипти/МММи.... - але, от захотілось адреналінчику! :mr
Зображення

... а хто ще з вас, колеги, бере участь в такому явному розводі/піраміді?

магазин їх бачив , в ювелірці не так сильно розуміюсь щоб сказати фуфло чи ні . А в чому піраміда ? нічого не зрозумів на фото подарунковий сертифікат на 1000 грн де тут інвестиція ?[/quote]
========

... з тої вкладенох тисячі(крім того, що на неї можна буде затоваритись сріблом через рік) - капає УВАГА! 8% кожен тиждень!!! (так-так, не річних і не місячних, а 8% тижневих! :shock: )
- але звісно, в таке вкладати потрібно стільки, щоб не було шкода втратити! :mrgreen:
- от я вклав лише тисячу :roll:

... але, це реально працює і мої знайомі вже відбили своїх 7тис,що вкладали.... - реально зняли зі своєї банківської карти і.... готівку знову вклали в це :mrgreen:

- і важко їм пояснити, що потрібно вкладати далі, тільки зароблені на % кошти, а свої витягнути!
- але ж ні, вони ще більше туди пхають..... - їм аж руки трусяться - це ж 8% ТИЖНЕВИХ!!!
- а, якщо ще під себе запишуть людей, то % ще збільшуються для них!

... отака х..., ой піраміда, малята! :mrgreen:

... можете погуглити....- все є в інеті!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:... з тої вкладенох тисячі(крім того, що на неї можна буде затоваритись сріблом через рік) - капає УВАГА! 8% кожен тиждень!!! (так-так, не річних і не місячних, а 8% тижневих! :shock: )
... можете погуглити....- все є в інеті!


А Мавроди точно умер ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:43

freeze
... та це все зрозуміло, що піраміда 100500%!!!
- але і на пірамідах люди піднімались..... - крім тих, хто зайшов наприкінці :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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