Додано: Суб 30 лис, 2019 00:18

andrein написав: freeze написав: Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен. Мэрия Одессы тоже решила не оставаться в стороне от праздника жизни и прикупить как следует ОВГЗ, в планах заработать 50 миллионов гривен.





Ждем, пока об ОВГЗ заговорят чистильщики обуви, и спасаемся в наличном доллареВ 1929 году знаменитый банкир - миллиардер Джон Пирпонт Морган сумел распродать все акции, которыми он владел, незадолго до обвала рынка. В результате ему пришлось давать объяснения перед комиссиями конгресса США. Удивленные его удачливостью, члены комиссий заинтересовались, не владел ли Дж. П. Морган инсайдерской информацией и не являлся ли он рыночным манипулятором. Морган заявил, что на его решение повлиял... уличный чистильщик обуви, услугами которого банкир иногда пользовался. Однажды чистильщик поинтересовался мнением банкира по поводу акций какой-то железнодорожной компании, признавшись, что имеет свой собственный небольшой инвестиционный портфель. В тот же день Морган распродал все свои активы, поскольку был убежден в том, что "когда на рынок приходит чистильщик обуви, все деньги собраны, и самое время продавать".