Долярчик
Конец эпохи бедности, часть 2
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:33
Хм... Пивденный подсуетился?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пока точно не знаю.
Но в планах купить ОВГЗ на 300 миллионов гривен.
Должны утвердить на ближайшей сессии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:46
магазин їх бачив , в ювелірці не так сильно розуміюсь щоб сказати фуфло чи ні . А в чому піраміда ? нічого не зрозумів на фото подарунковий сертифікат на 1000 грн де тут інвестиція ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:54
Тут, коллега, вся интрига какая из 3 инвестиций сделает первым вас долларовым миллионером:
1. выбор зеленского
2. гривневые депозиты
3. участие в пирамиде B-2-B
Все 3 инвестиции настолько хороши, что даже трудно сказать, с какой из них вам повезло больше.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:57
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:18
Ждем, пока об ОВГЗ заговорят чистильщики обуви, и спасаемся в наличном долларе
В 1929 году знаменитый банкир - миллиардер Джон Пирпонт Морган сумел распродать все акции, которыми он владел, незадолго до обвала рынка. В результате ему пришлось давать объяснения перед комиссиями конгресса США. Удивленные его удачливостью, члены комиссий заинтересовались, не владел ли Дж. П. Морган инсайдерской информацией и не являлся ли он рыночным манипулятором. Морган заявил, что на его решение повлиял... уличный чистильщик обуви, услугами которого банкир иногда пользовался. Однажды чистильщик поинтересовался мнением банкира по поводу акций какой-то железнодорожной компании, признавшись, что имеет свой собственный небольшой инвестиционный портфель. В тот же день Морган распродал все свои активы, поскольку был убежден в том, что "когда на рынок приходит чистильщик обуви, все деньги собраны, и самое время продавать".
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:22
.... птаха щастя завтрашнього дня!)))
магазин їх бачив , в ювелірці не так сильно розуміюсь щоб сказати фуфло чи ні . А в чому піраміда ? нічого не зрозумів на фото подарунковий сертифікат на 1000 грн де тут інвестиція ?[/quote]
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... з тої вкладенох тисячі(крім того, що на неї можна буде затоваритись сріблом через рік) - капає УВАГА! 8% кожен тиждень!!! (так-так, не річних і не місячних, а 8% тижневих! )
- але звісно, в таке вкладати потрібно стільки, щоб не було шкода втратити!
- от я вклав лише тисячу
... але, це реально працює і мої знайомі вже відбили своїх 7тис,що вкладали.... - реально зняли зі своєї банківської карти і.... готівку знову вклали в це
- і важко їм пояснити, що потрібно вкладати далі, тільки зароблені на % кошти, а свої витягнути!
- але ж ні, вони ще більше туди пхають..... - їм аж руки трусяться - це ж 8% ТИЖНЕВИХ!!!
- а, якщо ще під себе запишуть людей, то % ще збільшуються для них!
... отака х..., ой піраміда, малята!
... можете погуглити....- все є в інеті!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А Мавроди точно умер ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:43
freeze
... та це все зрозуміло, що піраміда 100500%!!!
- але і на пірамідах люди піднімались..... - крім тих, хто зайшов наприкінці
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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