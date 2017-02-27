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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:56
Долярчик
а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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