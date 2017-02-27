Долярчик
а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:56
Долярчик
а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:44
Так шо, ОВГЗ можно продавать уже??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:52
Вы шо, не в коем случае. ОВГЗ это новая технология, за ней будущее, это новое бумажное золото. Скоро доллары никому не нужны будут, а те кто сохранит хотя бы одну половинку ОВГЗ, через 5 лет станут миллионерами.
|