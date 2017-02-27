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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2836283728382839

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 381
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:56

Долярчик

а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:44

  uaprofi написав:Долярчик

а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
Так шо, ОВГЗ можно продавать уже??! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:52

  asti написав:
  uaprofi написав:Долярчик

а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
Так шо, ОВГЗ можно продавать уже??! :) :)

Вы шо, не в коем случае. ОВГЗ это новая технология, за ней будущее, это новое бумажное золото. Скоро доллары никому не нужны будут, а те кто сохранит хотя бы одну половинку ОВГЗ, через 5 лет станут миллионерами. :)
andrein
 
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