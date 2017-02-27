Долярчик
а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:56
Долярчик
а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:44
Так шо, ОВГЗ можно продавать уже??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 30 лис, 2019 01:52
Вы шо, не в коем случае. ОВГЗ это новая технология, за ней будущее, это новое бумажное золото. Скоро доллары никому не нужны будут, а те кто сохранит хотя бы одну половинку ОВГЗ, через 5 лет станут миллионерами.
Додано: Суб 30 лис, 2019 07:57
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 30 лис, 2019 08:03
Кстати -да, пора уже прогнозировать курс доллара, с учетом того, что весь спекулятивный капитал мира сейчас хлынет в Украину покупать сертификаты B-2-B. Предполагаю, что когда курс опустится к справедливым 4,5, долярчик, скооперировавшись с соседним ларьком по продаже шаурмы, выпустит на рынок уже свои сертификаты, с доходностью, 8% уже в день. Этот ход будет последним аккордом в пьесе по перераспределению мировых денег в сильные украинские руки.
Додано: Суб 30 лис, 2019 08:08
... як стати Льоньою Голубковим....))))
.... набираєте в інтернеті В2В і читаєте..... - там все пише.... - і перелік адрес їхніх ювелірних магазинів - теж!
(в місті Лева - на вул. Джерельній)
п. с.
... там трохи більше капає - якщо не помиляюсь, то 99грн/тиждень!
- ахр@нєть яка піраміда!
- серйозно, сам дивуюсь, але знайомі показували мені в своєму телефоні, що вони реально зняли готівку через ~ 3міс!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 30 лис, 2019 08:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 30 лис, 2019 08:23
Мабуть залишив нащадків в Києві.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Суб 30 лис, 2019 08:30
"Олексій Гончарук в Лондоні підписав два документи на 900 млн євро на будівництво та реконструкцію доріг...
В "зелену енергетику" інвестовано 4,8 мільярда доларів за останніх 5 років, – Олексій Гончарук"
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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