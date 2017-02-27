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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2837283828392840>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 381
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:56

Долярчик

а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:44

  uaprofi написав:Долярчик

а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
Так шо, ОВГЗ можно продавать уже??! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:52

  asti написав:
  uaprofi написав:Долярчик

а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
Так шо, ОВГЗ можно продавать уже??! :) :)

Вы шо, не в коем случае. ОВГЗ это новая технология, за ней будущее, это новое бумажное золото. Скоро доллары никому не нужны будут, а те кто сохранит хотя бы одну половинку ОВГЗ, через 5 лет станут миллионерами. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 07:57

  andrein написав:через 5 лет станут миллионерами. :)


если они до того были миллиардерами :wink:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:03

  asti написав:
  uaprofi написав:Долярчик

а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?
Так шо, ОВГЗ можно продавать уже??! :) :)


Кстати -да, пора уже прогнозировать курс доллара, с учетом того, что весь спекулятивный капитал мира сейчас хлынет в Украину покупать сертификаты B-2-B. Предполагаю, что когда курс опустится к справедливым 4,5, долярчик, скооперировавшись с соседним ларьком по продаже шаурмы, выпустит на рынок уже свои сертификаты, с доходностью, 8% уже в день. Этот ход будет последним аккордом в пьесе по перераспределению мировых денег в сильные украинские руки.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:08

... як стати Льоньою Голубковим....))))

  uaprofi написав:Долярчик

а где можно такие сертификаты купить?
т.е. вкладываешь 1000 грн. и каждую неделю на карту капает 80 грн.? где купить?

.... набираєте в інтернеті В2В і читаєте..... - там все пише.... - і перелік адрес їхніх ювелірних магазинів - теж!
(в місті Лева - на вул. Джерельній)

п. с.
... там трохи більше капає - якщо не помиляюсь, то 99грн/тиждень!
- ахр@нєть яка піраміда! :shock:
- серйозно, сам дивуюсь, але знайомі показували мені в своєму телефоні, що вони реально зняли готівку через ~ 3міс! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:В2В
за неделю машина
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:23

  freeze написав:
Долярчик написав:... з тої вкладенох тисячі(крім того, що на неї можна буде затоваритись сріблом через рік) - капає УВАГА! 8% кожен тиждень!!! (так-так, не річних і не місячних, а 8% тижневих! :shock: )
... можете погуглити....- все є в інеті!


А Мавроди точно умер ?

Мабуть залишив нащадків в Києві.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:30

  zzzzzz написав:С начала года по 29 ноября НБУ провел операции на межбанке

Покупка валюты $5,4793 млрд
Продажа валюты $0,47923 млрд

Чистая покупка 5 млрд $

За эту неделю НБУ купил 184 млн.долларов.
Сегодня около 80 млн купил НБУ


"Олексій Гончарук в Лондоні підписав два документи на 900 млн євро на будівництво та реконструкцію доріг...
В "зелену енергетику" інвестовано 4,8 мільярда доларів за останніх 5 років, – Олексій Гончарук"
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:50

Типа доброе утро

Зображення

Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.
Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц

https://kiev.informator.ua/2019/11/30/v ... o-dengami/
Живите своим умом!
zzzzzz
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