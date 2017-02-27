... а тих знайомих донька закинула 50тис. грн. - ото ризикова! - але, якщо ця піраміда втримається ще хоча б 2 місяці, то вона ПОДВОЇТЬ свою суму!!! (але, жаднісь її, мабуть, переборить і вона, другий раз запхає туди всі ті 100тис.) - чому? - людський фактор! - так, як її мама зняла готівкою 7(чи щось біля того) тис. зароблених там і..... зразу ж вклала туди 20тис.
- хоч я їм кажу, що то небезпечно пхати всі! ... але ж де там..... їм аж руки трусяться при розмові про те!
п. с. ... а я собі подумав, що раз люди такими бабками ризикують, то чого і мені не ПОБАВИТИСЬ аж на свою 1тис.грн!
.... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц
Долярчик молодец, что "незассал", вложился мелкой суммой и отчитался на форуме. Выиграет - хорошо. Проиграет - не жалко. Зато не будет рассказывать постфактум как многие "ыксперты", которые всегда выигрывают, и никогда не проигрывают, и без пруфов.
Пирамида уже не нова, поэтому ей осталось недолго, от месяца до трёх, имхо. Шансы не влипнуть 50на50 уже
Удачи Долярчику
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Долярчик написав:... а тих знайомих донька закинула 50тис. грн. - ото ризикова! - але, якщо ця піраміда втримається ще хоча б 2 місяці, то вона ПОДВОЇТЬ свою суму!!! (але, жаднісь її, мабуть, переборить і вона, другий раз запхає туди всі ті 100тис.) - чому? - людський фактор! - так, як її мама зняла готівкою 7(чи щось біля того) тис. зароблених там і..... зразу ж вклала туди 20тис. - хоч я їм кажу, що то небезпечно пхати всі! ... але ж де там..... їм аж руки трусяться при розмові про те! п. с. ... а я собі подумав, що раз люди такими бабками ризикують, то чого і мені не ПОБАВИТИСЬ аж на свою 1тис.грн! ... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
Долярчику, от на що ви людей підбиваєте?! Ну добре я ще зі своєю пірамідою ОВДП, так їх хоть Мінфін друкує!! А це що? Штампують у підвалі папірці тай годі!!
Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц