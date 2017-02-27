... а тих знайомих донька закинула 50тис. грн. - ото ризикова! - але, якщо ця піраміда втримається ще хоча б 2 місяці, то вона ПОДВОЇТЬ свою суму!!! (але, жаднісь її, мабуть, переборить і вона, другий раз запхає туди всі ті 100тис.) - чому? - людський фактор! - так, як її мама зняла готівкою 7(чи щось біля того) тис. зароблених там і..... зразу ж вклала туди 20тис.
- хоч я їм кажу, що то небезпечно пхати всі! ... але ж де там..... їм аж руки трусяться при розмові про те!
п. с. ... а я собі подумав, що раз люди такими бабками ризикують, то чого і мені не ПОБАВИТИСЬ аж на свою 1тис.грн!
.... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц
Долярчик молодец, что "незассал", вложился мелкой суммой и отчитался на форуме. Выиграет - хорошо. Проиграет - не жалко. Зато не будет рассказывать постфактум как многие "ыксперты", которые всегда выигрывают, и никогда не проигрывают, и без пруфов.
Пирамида уже не нова, поэтому ей осталось недолго, от месяца до трёх, имхо. Шансы не влипнуть 50на50 уже
Удачи Долярчику
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Долярчик написав:... а тих знайомих донька закинула 50тис. грн. - ото ризикова! - але, якщо ця піраміда втримається ще хоча б 2 місяці, то вона ПОДВОЇТЬ свою суму!!! (але, жаднісь її, мабуть, переборить і вона, другий раз запхає туди всі ті 100тис.) - чому? - людський фактор! - так, як її мама зняла готівкою 7(чи щось біля того) тис. зароблених там і..... зразу ж вклала туди 20тис. - хоч я їм кажу, що то небезпечно пхати всі! ... але ж де там..... їм аж руки трусяться при розмові про те! п. с. ... а я собі подумав, що раз люди такими бабками ризикують, то чого і мені не ПОБАВИТИСЬ аж на свою 1тис.грн! ... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
Долярчику, от на що ви людей підбиваєте?! Ну добре я ще зі своєю пірамідою ОВДП, так їх хоть Мінфін друкує!! А це що? Штампують у підвалі папірці тай годі!!
Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц
Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц
Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц
в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаг и лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?) т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов и золото на суму 1.2 лярда всего 3.8 лярда ! т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?) Вот так то а я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины. Та это мало, имхо. А что такое ценные бумаги ? Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамиды а эти В2В предупреждают об этом?
Вкладчик1234 написав:Долярчик молодец, что "незассал", вложился мелкой суммой и отчитался на форуме. Выиграет - хорошо. Проиграет - не жалко. Зато не будет рассказывать постфактум как многие "ыксперты", которые всегда выигрывают, и никогда не проигрывают, и без пруфов.
Пирамида уже не нова, поэтому ей осталось недолго, от месяца до трёх, имхо. Шансы не влипнуть 50на50 уже
Удачи Долярчику
Дякую! .... чомусь, я теж думаю що "пшик" буде навесні або, вже у січні! (бо, до Нового року, розіграші різні "авто/подорожі" проводять і так активно заганяють, що ппц)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!