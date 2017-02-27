Додано: Суб 30 лис, 2019 10:20

Долярчик молодец, что "незассал", вложился мелкой суммой и отчитался на форуме.

Выиграет - хорошо. Проиграет - не жалко.

Зато не будет рассказывать постфактум как многие "ыксперты", которые всегда выигрывают, и никогда не проигрывают, и без пруфов.



Пирамида уже не нова, поэтому ей осталось недолго, от месяца до трёх, имхо.

Шансы не влипнуть 50на50 уже



Удачи Долярчику

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин