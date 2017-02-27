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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2838283928402841>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 381
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:54

... жаднісь - породжує бідність! ©

... а тих знайомих донька закинула 50тис. грн. - ото ризикова!
- але, якщо ця піраміда втримається ще хоча б 2 місяці, то вона ПОДВОЇТЬ свою суму!!!
(але, жаднісь її, мабуть, переборить і вона, другий раз запхає туди всі ті 100тис.)
- чому?
- людський фактор!
- так, як її мама зняла готівкою 7(чи щось біля того) тис. зароблених там і..... зразу ж вклала туди 20тис.

- хоч я їм кажу, що то небезпечно пхати всі!
... але ж де там..... їм аж руки трусяться при розмові про те!

п. с.
... а я собі подумав, що раз люди такими бабками ризикують, то чого і мені не ПОБАВИТИСЬ аж на свою 1тис.грн! :D

.... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:05

  zzzzzz написав:Типа доброе утро

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Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.
Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц

https://kiev.informator.ua/2019/11/30/v ... o-dengami/


Еще у парочки наших граждан закончилась эпохи бедности )
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:20

Долярчик молодец, что "незассал", вложился мелкой суммой и отчитался на форуме.
Выиграет - хорошо. Проиграет - не жалко.
Зато не будет рассказывать постфактум как многие "ыксперты", которые всегда выигрывают, и никогда не проигрывают, и без пруфов.

Пирамида уже не нова, поэтому ей осталось недолго, от месяца до трёх, имхо.
Шансы не влипнуть 50на50 уже

Удачи Долярчику
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:36

  Долярчик написав:... а тих знайомих донька закинула 50тис. грн. - ото ризикова!
- але, якщо ця піраміда втримається ще хоча б 2 місяці, то вона ПОДВОЇТЬ свою суму!!!
(але, жаднісь її, мабуть, переборить і вона, другий раз запхає туди всі ті 100тис.)
- чому?
- людський фактор!
- так, як її мама зняла готівкою 7(чи щось біля того) тис. зароблених там і..... зразу ж вклала туди 20тис.
- хоч я їм кажу, що то небезпечно пхати всі!
... але ж де там..... їм аж руки трусяться при розмові про те!
п. с.
... а я собі подумав, що раз люди такими бабками ризикують, то чого і мені не ПОБАВИТИСЬ аж на свою 1тис.грн! :D
... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
Долярчику, от на що ви людей підбиваєте?! Ну добре я ще зі своєю пірамідою ОВДП, так їх хоть Мінфін друкує!! А це що? Штампують у підвалі папірці тай годі!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:37

  zzzzzz написав:Типа доброе утро

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Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.
Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц

https://kiev.informator.ua/2019/11/30/v ... o-dengami/
Не треба Так!!! (гурт Казка, співаймо!) ;) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:40

  prodigy написав:
  andrein написав:через 5 лет станут миллионерами. :)


если они до того были миллиардерами :wink:

или в результате гиперинфляции, а-ля 90-тые :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:44

  asti написав:
  zzzzzz написав:Типа доброе утро

Зображення

Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.
Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц

https://kiev.informator.ua/2019/11/30/v ... o-dengami/
Не треба Так!!! (гурт Казка, співаймо!) ;) :)

Був свідком рік тому, як мужику картку о 7-й ранку "зажував" банкомат. Обіцяв пібірвати операттру гарячоі лініі. Може люди вночі аналогічно знервувалися?
athena1
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:49

  ryabchenko2 написав:
  zzzzzz написав:Типа доброе утро

Зображення

Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.
Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц

https://kiev.informator.ua/2019/11/30/v ... o-dengami/


Еще у парочки наших граждан закончилась эпохи бедности )


якщо встигли назбирати манну


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаг
и лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?)
т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов
и золото на суму 1.2 лярда
всего 3.8 лярда !
т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?)
Вот так то
а я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины.
Та это мало, имхо.
А что такое ценные бумаги ?
Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамиды
а эти В2В предупреждают об этом?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:36

  Вкладчик1234 написав:Долярчик молодец, что "незассал", вложился мелкой суммой и отчитался на форуме.
Выиграет - хорошо. Проиграет - не жалко.
Зато не будет рассказывать постфактум как многие "ыксперты", которые всегда выигрывают, и никогда не проигрывают, и без пруфов.

Пирамида уже не нова, поэтому ей осталось недолго, от месяца до трёх, имхо.
Шансы не влипнуть 50на50 уже

Удачи Долярчику

Дякую!
.... чомусь, я теж думаю що "пшик" буде навесні :roll: або, вже у січні!
(бо, до Нового року, розіграші різні "авто/подорожі" проводять і так активно заганяють, що ппц)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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