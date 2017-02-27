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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:42
Долярчик написав:
.... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
Боюсь, что Вы оценили не все риски.
Вы предоставили свои персональные данные, которые обязательно попадут в базу тех, кто ведется на "выгодные предложения". Такая база сама по себе дорого стоит, а организаторы вряд ли пренебрегут такой возможностью заработка. Они очень жестко требуют данные, даже не показывая свой товар до регистрации. Очень скоро Вы окажетесь под постоянным прессингом очень агрессивного маркетинга.
Когда-то продавцы чудесного газа для шин вешали на соски зеленые колпачки, чтобы сразу видеть лоха. Теперь произошла "цифровизация" и глобализация этой метки.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 11:52
asti написав:
Долярчику, от на що ви людей підбиваєте?!
... як підбиваю? - говорячи, що це "піраміда"?
Долярчик написав:
... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 30 лис, 2019 11:53
athena1 написав:
Може люди вночі аналогічно знервувалися?
безнал субсидианты,к гадалке не ходи.Дело раскрыто!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Суб 30 лис, 2019 12:00
Пирамида В2В пока реально работает и долларчик мелко плавает. Мой знакомый в августе зашел на 10 000 уе в серебро на 3 месяца и уже вернул деньги. Я не такой рисковый, зашел на 5 000 уе в серебро с выплатой раз в неделю. Пока вернулось 1500. Хз сколько оно проживет, но у них сеть растет. В казахстане 2 магазина, в рф заходят в начале 2020 года. В украине 25 магазинов. Такая же схема вроде есть в европе, работает 4 года. Так что увидим.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 12:09
Долярчик написав: asti написав:
Долярчику, от на що ви людей підбиваєте?!
... як підбиваю? - говорячи, що це "піраміда"?
Долярчик написав:
... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
Жорстка піраміда... Це щось нове))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 30 лис, 2019 12:12
Сибарит написав:
Боюсь, что Вы оценили не все риски
Ви заєте, я і про це думав....
- але, мій моб. номер вже давно "проданий/перепроданий", і то швидше банки продають(порушуючи закон) свої бази....
- тож, що вже мені боятись, коли на мій номер приходять різні смс-ки, типу:
- "Ви виграли ххххххххгрн - зв'яжіться з нами і заберіть свій винраш"
- "на Ваш рахунок поступили кошти ххххххххгрн - зателефонуйте..."
- "Ви виграли авто...."
... і т. д. і т. п.
- і з Берліну, час-від-часу, телефонують
- і різні баннки пропонують свої акції, у які я навіть, НІКОЛИ не заходив....
... отаке!
- а, Ви, кажете, що я не всі ризики оцінив....
- тут і не оціниш, з якої сторони "вдарять бітою по голові".....
П. с.
- так що тут той момент, що "вже гірше не буде"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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