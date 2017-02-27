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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2838283928402841

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 381
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:.... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!

Боюсь, что Вы оценили не все риски.
Вы предоставили свои персональные данные, которые обязательно попадут в базу тех, кто ведется на "выгодные предложения". Такая база сама по себе дорого стоит, а организаторы вряд ли пренебрегут такой возможностью заработка. Они очень жестко требуют данные, даже не показывая свой товар до регистрации. Очень скоро Вы окажетесь под постоянным прессингом очень агрессивного маркетинга.

Когда-то продавцы чудесного газа для шин вешали на соски зеленые колпачки, чтобы сразу видеть лоха. Теперь произошла "цифровизация" и глобализация этой метки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Долярчику, от на що ви людей підбиваєте?!

... як підбиваю? - говорячи, що це "піраміда"? :D
  Долярчик написав:... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  athena1 написав:Може люди вночі аналогічно знервувалися?
безнал субсидианты,к гадалке не ходи.Дело раскрыто!
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:00

Пирамида

Пирамида В2В пока реально работает и долларчик мелко плавает. Мой знакомый в августе зашел на 10 000 уе в серебро на 3 месяца и уже вернул деньги. Я не такой рисковый, зашел на 5 000 уе в серебро с выплатой раз в неделю. Пока вернулось 1500. Хз сколько оно проживет, но у них сеть растет. В казахстане 2 магазина, в рф заходят в начале 2020 года. В украине 25 магазинов. Такая же схема вроде есть в европе, работает 4 года. Так что увидим.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:09

  Долярчик написав:
  asti написав:Долярчику, от на що ви людей підбиваєте?!

... як підбиваю? - говорячи, що це "піраміда"? :D
  Долярчик написав:... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
Жорстка піраміда... Це щось нове)) ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:12

.... від усього - не вбережешся!

  Сибарит написав:Боюсь, что Вы оценили не все риски

Ви заєте, я і про це думав....
- але, мій моб. номер вже давно "проданий/перепроданий", і то швидше банки продають(порушуючи закон) свої бази....
- тож, що вже мені боятись, коли на мій номер приходять різні смс-ки, типу:
- "Ви виграли ххххххххгрн - зв'яжіться з нами і заберіть свій винраш"
- "на Ваш рахунок поступили кошти ххххххххгрн - зателефонуйте..."
- "Ви виграли авто...."
... і т. д. і т. п.
- і з Берліну, час-від-часу, телефонують :D
- і різні баннки пропонують свої акції, у які я навіть, НІКОЛИ не заходив....

... отаке!
- а, Ви, кажете, що я не всі ризики оцінив....
- тут і не оціниш, з якої сторони "вдарять бітою по голові".....

П. с.
- так що тут той момент, що "вже гірше не буде"! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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