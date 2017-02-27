Жорстка піраміда... Це щось нове))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 12:09
Жорстка піраміда... Це щось нове))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 30 лис, 2019 12:12
.... від усього - не вбережешся!
Ви заєте, я і про це думав....
- але, мій моб. номер вже давно "проданий/перепроданий", і то швидше банки продають(порушуючи закон) свої бази....
- тож, що вже мені боятись, коли на мій номер приходять різні смс-ки, типу:
- "Ви виграли ххххххххгрн - зв'яжіться з нами і заберіть свій винраш"
- "на Ваш рахунок поступили кошти ххххххххгрн - зателефонуйте..."
- "Ви виграли авто...."
... і т. д. і т. п.
- і з Берліну, час-від-часу, телефонують
- і різні баннки пропонують свої акції, у які я навіть, НІКОЛИ не заходив....
... отаке!
- а, Ви, кажете, що я не всі ризики оцінив....
- тут і не оціниш, з якої сторони "вдарять бітою по голові".....
П. с.
- так що тут той момент, що "вже гірше не буде"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 30 лис, 2019 12:16
для дулярика
щоб вчився у велигого генія (RIP)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 лис, 2019 12:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Компания сына Порошенко ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) стала совладельцем семейного банка АО "Международный инвестиционный банк".
Кроме того, бенефициарный владелец начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО "Рошен де люкс", ООО "КК Рошен", ООО "Рошен-Волынь", ООО "Рошен Свит" и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 лис, 2019 12:29
... пірамідна піраміда))))))
... о, знайомі слова моїх знайомих!
- хоч це все пише і в інеті....
п. с.
... один чел зі Львова виграв авто на днях!
- і ще, коли мої знайомі там у магазин приводять нових "жертв" - то кажуть, що там, за сусідніми столиками, люди мільйони кладуть...
- а я щось зразу подумав про "підставних уток"
п. с. 2
...і так, хто раніше вклав, той вже заробив і забрав! - якщо не вклав знову! ))
- а от у мене з вами - мало шансів на "відбити хоч свої!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 30 лис, 2019 12:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція.
Додано: Суб 30 лис, 2019 12:40
ценные бумаги в этом смысле - это скорее всего долги (облигации) других стран
Додано: Суб 30 лис, 2019 13:10
...пересічним - космолоХ і біткоїн - вже проївся! )))
...розумію, що люди несуть туди своє бабло, шо дурні(бо, зубожіння©) - але, все одно, звідки вони мають кошти виплатити ВСІМ 416%річних!???(а декому і ще більше! )
- і виплачують же!
... відповідь, мабуть, тут одна - попит(вкладення) перевищує отих 416% на порядок вище!
- а ваші варіанти, колеги?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 30 лис, 2019 13:15
Не со своих же выплачивают проценты, из ваших и выплачивают.
Но как любила говорить Гонтарева, скоро эквилибриум /c/.
А затем уголовные дела на основателей.
Кстати интересно, такие дуриловки разве еще не запрещены у нас законодательно ? Что-то несколько лет назад собирались вроде принимать.
Или как всегда волосатая рука крыши из власти прикрывает жуликов за процент от оборота.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 лис, 2019 13:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на канале РБК начали что то много говорить о преимуществе для простых граждан облигаций федерального займа перед депозитами.
Завидуют Украине?
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