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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28392840284128422843>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  athena1 написав:Може люди вночі аналогічно знервувалися?
безнал субсидианты,к гадалке не ходи.Дело раскрыто!
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:00

Пирамида

Пирамида В2В пока реально работает и долларчик мелко плавает. Мой знакомый в августе зашел на 10 000 уе в серебро на 3 месяца и уже вернул деньги. Я не такой рисковый, зашел на 5 000 уе в серебро с выплатой раз в неделю. Пока вернулось 1500. Хз сколько оно проживет, но у них сеть растет. В казахстане 2 магазина, в рф заходят в начале 2020 года. В украине 25 магазинов. Такая же схема вроде есть в европе, работает 4 года. Так что увидим.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:09

  Долярчик написав:
  asti написав:Долярчику, от на що ви людей підбиваєте?!

... як підбиваю? - говорячи, що це "піраміда"? :D
  Долярчик написав:... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!
Жорстка піраміда... Це щось нове)) ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:12

.... від усього - не вбережешся!

  Сибарит написав:Боюсь, что Вы оценили не все риски

Ви заєте, я і про це думав....
- але, мій моб. номер вже давно "проданий/перепроданий", і то швидше банки продають(порушуючи закон) свої бази....
- тож, що вже мені боятись, коли на мій номер приходять різні смс-ки, типу:
- "Ви виграли ххххххххгрн - зв'яжіться з нами і заберіть свій винраш"
- "на Ваш рахунок поступили кошти ххххххххгрн - зателефонуйте..."
- "Ви виграли авто...."
... і т. д. і т. п.
- і з Берліну, час-від-часу, телефонують :D
- і різні баннки пропонують свої акції, у які я навіть, НІКОЛИ не заходив....

... отаке!
- а, Ви, кажете, що я не всі ризики оцінив....
- тут і не оціниш, з якої сторони "вдарять бітою по голові".....

П. с.
- так що тут той момент, що "вже гірше не буде"! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:16

  Долярчик написав:
  asti написав:Долярчику, от на що ви людей підбиваєте?!

... як підбиваю? - говорячи, що це "піраміда"? :D
  Долярчик написав:... бачите, я ж ТВЕРЕЗО РОЗУМІЮ, що це жостка піраміда!




для дулярика
щоб вчився у велигого генія (RIP)

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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Компания сына Порошенко ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) стала совладельцем семейного банка АО "Международный инвестиционный банк".

Кроме того, бенефициарный владелец начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО "Рошен де люкс", ООО "КК Рошен", ООО "Рошен-Волынь", ООО "Рошен Свит" и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын.

http://www.ii-bank.com.ua/news/news:n2019_11_26
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:29

... пірамідна піраміда))))))

  prosecutor написав:Пирамида В2В пока реально работает и долларчик мелко плавает. Мой знакомый в августе зашел на 10 000 уе в серебро на 3 месяца и уже вернул деньги. Я не такой рисковый, зашел на 5 000 уе в серебро с выплатой раз в неделю. Пока вернулось 1500. Хз сколько оно проживет, но у них сеть растет. В казахстане 2 магазина, в рф заходят в начале 2020 года. В украине 25 магазинов. Такая же схема вроде есть в европе, работает 4 года. Так что увидим.

... о, знайомі слова моїх знайомих! :mrgreen:
- хоч це все пише і в інеті....

п. с.
... один чел зі Львова виграв авто на днях!

- і ще, коли мої знайомі там у магазин приводять нових "жертв" :mrgreen: - то кажуть, що там, за сусідніми столиками, люди мільйони кладуть... :shock:
- а я щось зразу подумав про "підставних уток" :mrgreen:

п. с. 2
...і так, хто раніше вклав, той вже заробив і забрав! - якщо не вклав знову! ))
- а от у мене з вами - мало шансів на "відбити хоч свої!" :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:40

  Yuri_61 написав:в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаг
и лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?)
т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов
и золото на суму 1.2 лярда
всего 3.8 лярда !
т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?)
Вот так то
а я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины.
Та это мало, имхо.
А что такое ценные бумаги ?
Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамиды
а эти В2В предупреждают об этом?

ценные бумаги в этом смысле - это скорее всего долги (облигации) других стран
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:10

...пересічним - космолоХ і біткоїн - вже проївся! )))

...розумію, що люди несуть туди своє бабло, шо дурні(бо, зубожіння©) :) - але, все одно, звідки вони мають кошти виплатити ВСІМ 416%річних!???(а декому і ще більше! )
- і виплачують же!

... відповідь, мабуть, тут одна - попит(вкладення) перевищує отих 416% на порядок вище!

- а ваші варіанти, колеги?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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