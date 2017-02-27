Додано: Суб 30 лис, 2019 12:12

Сибарит написав: Боюсь, что Вы оценили не все риски Боюсь, что Вы оценили не все риски

Ви заєте, я і про це думав....- але, мій моб. номер вже давно "проданий/перепроданий", і то швидше банки продають(порушуючи закон) свої бази....- тож, що вже мені боятись, коли на мій номер приходять різні смс-ки, типу:- "Ви виграли ххххххххгрн - зв'яжіться з нами і заберіть свій винраш"- "на Ваш рахунок поступили кошти ххххххххгрн - зателефонуйте..."- "Ви виграли авто...."... і т. д. і т. п.- і з Берліну, час-від-часу, телефонують- і різні баннки пропонують свої акції, у які я навіть, НІКОЛИ не заходив....... отаке!- а, Ви, кажете, що я не всі ризики оцінив....- тут і не оціниш, з якої сторони "вдарять бітою по голові".....П. с.- так що тут той момент, що "вже гірше не буде"!