RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2840284128422843>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:40

  Yuri_61 написав:в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаг
и лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?)
т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов
и золото на суму 1.2 лярда
всего 3.8 лярда !
т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?)
Вот так то
а я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины.
Та это мало, имхо.
А что такое ценные бумаги ?
Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамиды
а эти В2В предупреждают об этом?

ценные бумаги в этом смысле - это скорее всего долги (облигации) других стран
dima_beleb
 
Повідомлень: 327
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:10

...пересічним - космолоХ і біткоїн - вже проївся! )))

...розумію, що люди несуть туди своє бабло, шо дурні(бо, зубожіння©) :) - але, все одно, звідки вони мають кошти виплатити ВСІМ 416%річних!???(а декому і ще більше! )
- і виплачують же!

... відповідь, мабуть, тут одна - попит(вкладення) перевищує отих 416% на порядок вище!

- а ваші варіанти, колеги?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7280
З нами з: 19.10.15
Подякував: 482 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:15

  Долярчик написав:...розумію, що люди несуть туди своє бабло, шо дурні(бо, зубожіння©) - але, все одно, звідки вони мають кошти виплатити ВСІМ 416%річних!???(а декому і ще більше! )
- і виплачують же!


Не со своих же выплачивают проценты, из ваших и выплачивают.
Но как любила говорить Гонтарева, скоро эквилибриум /c/.
А затем уголовные дела на основателей.
Кстати интересно, такие дуриловки разве еще не запрещены у нас законодательно ? Что-то несколько лет назад собирались вроде принимать.
Или как всегда волосатая рука крыши из власти прикрывает жуликов за процент от оборота.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13778
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3775 раз.
Подякували: 5592 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на канале РБК начали что то много говорить о преимуществе для простых граждан облигаций федерального займа перед депозитами.
Завидуют Украине?
Yuri_61
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 30.09.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:24

  Yuri_61 написав:на канале РБК стране - агрессоре начали что то много говорить о преимуществе для простых граждан облигаций федерального займа перед депозитами.
Завидуют Украине?

они об этом давно говорят. Например Вася Олейник.
эту помойку лучше не смотреть (РБК).

а насчет зависти. Так там такая же схема работает как и у нас. Мы идем параллельными курсами.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 30 лис, 2019 13:26, всього редагувалось 1 раз.
dima_beleb
 
Повідомлень: 327
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:25

  Yuri_61 написав:на канале РБК начали что то много говорить о преимуществе для простых граждан облигаций федерального займа перед депозитами.
Завидуют Украине?


Наши люди внедрились, разведка работает.
Следующий этап - завалят российский интернет роликами о преимуществе В2В.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13778
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3775 раз.
Подякували: 5592 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:26

  freeze написав:
  Yuri_61 написав:на канале РБК начали что то много говорить о преимуществе для простых граждан облигаций федерального займа перед депозитами.
Завидуют Украине?


Наши люди внедрились, разведка работает.
Следующий этап - завалят российский интернет роликами о преимуществе В2В.

смайлик забыли поставить.
dima_beleb
 
Повідомлень: 327
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sailed написав:Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі.

.... до виборів курс був ~ 26,50 - то як ви втратили, якщо забудовник бере гривню?
- зараз, то взагалі, здавали б пА 23,хх щоб занести гривню забудовнику!

- проясніть ситуаці, будь ласка!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7280
З нами з: 19.10.15
Подякував: 482 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:38

В Украине среднемесячная заработная плата в долларовом эквиваленте достигла нового исторического максимума и теперь по этому показателю страна обогнала Молдову. Так, средняя зарплата в третьем квартале 2019 года составила 428 долларов. Об этом написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Государственная служба статистики Молдовы обнародовала данные по средней зарплате в третьем квартале 2019 года, она составила 7385 лея (416 долларов). В Украине средняя зарплата в третьем квартале 2019 составила 428 долларов, что позволило Украине впервые за 5,5 лет обойти Молдову по размеру средней зарплаты", – подчеркнул Компаниец.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13778
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3775 раз.
Подякували: 5592 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:38

  Долярчик написав:
  sailed написав:Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі.

.... до виборів курс був ~ 26,50 - то як ви втратили, якщо забудовник бере гривню?
- зараз, то взагалі, здавали б пА 23,хх щоб занести гривню забудовнику!

- проясніть ситуаці, будь ласка!


До чого тут забудовник. Брав готове житло з переоформленням за 50к по курсу 26.5, сума була в гривні

Зараз курс 24. РахуйТЕ)
sailed
 
Повідомлень: 386
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2840284128422843>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Moneta, prosecutor і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1628, 1629, 1630
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16297 1986714
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2019 07:20
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6748 1480279
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 19:34
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
321 42379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 19:25
edvardd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79047)
30.11.2019 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.