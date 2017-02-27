т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов

в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаги лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?)и золото на суму 1.2 лярдавсего 3.8 лярда !т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?)Вот так тоа я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины.Та это мало, имхо.А что такое ценные бумаги ?Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамидыа эти В2В предупреждают об этом?