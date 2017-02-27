Компания сына Порошенко ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) стала совладельцем семейного банка АО "Международный инвестиционный банк".
Кроме того, бенефициарный владелец начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО "Рошен де люкс", ООО "КК Рошен", ООО "Рошен-Волынь", ООО "Рошен Свит" и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын.
prosecutor написав:Пирамида В2В пока реально работает и долларчик мелко плавает. Мой знакомый в августе зашел на 10 000 уе в серебро на 3 месяца и уже вернул деньги. Я не такой рисковый, зашел на 5 000 уе в серебро с выплатой раз в неделю. Пока вернулось 1500. Хз сколько оно проживет, но у них сеть растет. В казахстане 2 магазина, в рф заходят в начале 2020 года. В украине 25 магазинов. Такая же схема вроде есть в европе, работает 4 года. Так что увидим.
... о, знайомі слова моїх знайомих! - хоч це все пише і в інеті....
п. с. ... один чел зі Львова виграв авто на днях!
- і ще, коли мої знайомі там у магазин приводять нових "жертв" - то кажуть, що там, за сусідніми столиками, люди мільйони кладуть... - а я щось зразу подумав про "підставних уток"
п. с. 2 ...і так, хто раніше вклав, той вже заробив і забрав! - якщо не вклав знову! )) - а от у мене з вами - мало шансів на "відбити хоч свої!"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція.
Yuri_61 написав:в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаг и лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?) т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов и золото на суму 1.2 лярда всего 3.8 лярда ! т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?) Вот так то а я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины. Та это мало, имхо. А что такое ценные бумаги ? Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамиды а эти В2В предупреждают об этом?
ценные бумаги в этом смысле - это скорее всего долги (облигации) других стран
... відповідь, мабуть, тут одна - попит(вкладення) перевищує отих 416% на порядок вище!
- а ваші варіанти, колеги?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Не со своих же выплачивают проценты, из ваших и выплачивают. Но как любила говорить Гонтарева, скоро эквилибриум /c/. А затем уголовные дела на основателей. Кстати интересно, такие дуриловки разве еще не запрещены у нас законодательно ? Что-то несколько лет назад собирались вроде принимать. Или как всегда волосатая рука крыши из власти прикрывает жуликов за процент от оборота.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.