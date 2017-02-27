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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 12:40
Yuri_61 написав:
в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаг
и лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?)т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов
и золото на суму 1.2 лярда
всего 3.8 лярда !
т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?)
Вот так то
а я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины.
Та это мало, имхо.
А что такое ценные бумаги ?
Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамиды
а эти В2В предупреждают об этом?
ценные бумаги в этом смысле - это скорее всего долги (облигации) других стран
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dima_beleb
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:10
...розумію, що люди несуть туди своє бабло, шо дурні(бо, зубожіння©)
- але, все одно, звідки вони мають кошти виплатити ВСІМ 416%річних!???(а декому і ще більше! )
- і виплачують же!
... відповідь, мабуть, тут одна - попит(вкладення) перевищує отих 416% на порядок вище!
- а ваші варіанти, колеги?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:15
Долярчик написав:
...розумію, що люди несуть туди своє бабло, шо дурні(бо, зубожіння©) - але, все одно, звідки вони мають кошти виплатити ВСІМ 416%річних!???(а декому і ще більше! )
- і виплачують же!
Не со своих же выплачивают проценты, из ваших и выплачивают.
Но как любила говорить Гонтарева, скоро эквилибриум /c/.
А затем уголовные дела на основателей.
Кстати интересно, такие дуриловки разве еще не запрещены у нас законодательно ? Что-то несколько лет назад собирались вроде принимать.
Или как всегда волосатая рука крыши из власти прикрывает жуликов за процент от оборота.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:22
на канале РБК начали что то много говорить о преимуществе для простых граждан облигаций федерального займа перед депозитами.
Завидуют Украине?
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Yuri_61
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:24
Yuri_61 написав:
на канале РБК стране - агрессоре начали что то много говорить о преимуществе для простых граждан облигаций федерального займа перед депозитами.
Завидуют Украине?
они об этом давно говорят. Например Вася Олейник.
эту помойку лучше не смотреть (РБК).
а насчет зависти. Так там такая же схема работает как и у нас. Мы идем параллельными курсами.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Суб 30 лис, 2019 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:25
Yuri_61 написав:
на канале РБК начали что то много говорить о преимуществе для простых граждан облигаций федерального займа перед депозитами.
Завидуют Украине?
Наши люди внедрились, разведка работает.
Следующий этап - завалят российский интернет роликами о преимуществе В2В.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:26
freeze написав: Yuri_61 написав:
на канале РБК начали что то много говорить о преимуществе для простых граждан облигаций федерального займа перед депозитами.
Завидуют Украине?
Наши люди внедрились, разведка работает.
Следующий этап - завалят российский интернет роликами о преимуществе В2В.
смайлик забыли поставить.
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dima_beleb
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:29
sailed написав:
Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі.
.... до виборів курс був ~ 26,50 - то як ви втратили, якщо забудовник бере гривню?
- зараз, то взагалі, здавали б пА 23,хх щоб занести гривню забудовнику!
- проясніть ситуаці, будь ласка!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:38
В Украине среднемесячная заработная плата в долларовом эквиваленте достигла нового исторического максимума и теперь по этому показателю страна обогнала Молдову. Так, средняя зарплата в третьем квартале 2019 года составила 428 долларов. Об этом написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
"Государственная служба статистики Молдовы обнародовала данные по средней зарплате в третьем квартале 2019 года, она составила 7385 лея (416 долларов). В Украине средняя зарплата в третьем квартале 2019 составила 428 долларов, что позволило Украине впервые за 5,5 лет обойти Молдову по размеру средней зарплаты", – подчеркнул Компаниец.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:38
Долярчик написав: sailed написав:
Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі.
.... до виборів курс був ~ 26,50 - то як ви втратили, якщо забудовник бере гривню?
- зараз, то взагалі, здавали б пА 23,хх щоб занести гривню забудовнику!
- проясніть ситуаці, будь ласка!
До чого тут забудовник. Брав готове житло з переоформленням за 50к по курсу 26.5, сума була в гривні
Зараз курс 24. РахуйТЕ)
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sailed
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