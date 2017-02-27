Додано: Суб 30 лис, 2019 13:38

В Украине среднемесячная заработная плата в долларовом эквиваленте достигла нового исторического максимума и теперь по этому показателю страна обогнала Молдову. Так, средняя зарплата в третьем квартале 2019 года составила 428 долларов. Об этом написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.



"Государственная служба статистики Молдовы обнародовала данные по средней зарплате в третьем квартале 2019 года, она составила 7385 лея (416 долларов). В Украине средняя зарплата в третьем квартале 2019 составила 428 долларов, что позволило Украине впервые за 5,5 лет обойти Молдову по размеру средней зарплаты", – подчеркнул Компаниец.

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