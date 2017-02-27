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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2840284128422843

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:38

  sailed написав:Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція.

Вся ликвидность ушла в пирамиды.
И соответственно ушла из реального сектора
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:42

на самом деле эта пирамида интереснее гривнедепо

никаких налогов и доходность за 2 недели перекроет годовое грндепо, которое тоже сгорит при девальвации.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:45

  Долярчик написав:
  prosecutor написав:Пирамида В2В пока реально работает и долларчик мелко плавает. Мой знакомый в августе зашел на 10 000 уе в серебро на 3 месяца и уже вернул деньги. Я не такой рисковый, зашел на 5 000 уе в серебро с выплатой раз в неделю. Пока вернулось 1500. Хз сколько оно проживет, но у них сеть растет. В казахстане 2 магазина, в рф заходят в начале 2020 года. В украине 25 магазинов. Такая же схема вроде есть в европе, работает 4 года. Так что увидим.

... о, знайомі слова моїх знайомих! :mrgreen:
- хоч це все пише і в інеті....

п. с.
... один чел зі Львова виграв авто на днях!

- і ще, коли мої знайомі там у магазин приводять нових "жертв" :mrgreen: - то кажуть, що там, за сусідніми столиками, люди мільйони кладуть... :shock:
- а я щось зразу подумав про "підставних уток" :mrgreen:

п. с. 2
...і так, хто раніше вклав, той вже заробив і забрав! - якщо не вклав знову! ))
- а от у мене з вами - мало шансів на "відбити хоч свої!" :mrgreen:


У мене збиток поки що 3500 уе. 1500 відбив, подивимось. А от вистрибнути з віддти не вийде, тому вклад на 1 рік. А взагалі лоха від не лоха відділяє лише 3 місяці, я вважав що мій знайомий лох, а тепер вже ні. Я також поки лох треба 9 тижнів і 9 виплат щоб все змінилося.
prosecutor
 
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