sailed написав:Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція.
Вся ликвидность ушла в пирамиды. И соответственно ушла из реального сектора
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
prosecutor написав:Пирамида В2В пока реально работает и долларчик мелко плавает. Мой знакомый в августе зашел на 10 000 уе в серебро на 3 месяца и уже вернул деньги. Я не такой рисковый, зашел на 5 000 уе в серебро с выплатой раз в неделю. Пока вернулось 1500. Хз сколько оно проживет, но у них сеть растет. В казахстане 2 магазина, в рф заходят в начале 2020 года. В украине 25 магазинов. Такая же схема вроде есть в европе, работает 4 года. Так что увидим.
... о, знайомі слова моїх знайомих! - хоч це все пише і в інеті....
п. с. ... один чел зі Львова виграв авто на днях!
- і ще, коли мої знайомі там у магазин приводять нових "жертв" - то кажуть, що там, за сусідніми столиками, люди мільйони кладуть... - а я щось зразу подумав про "підставних уток"
п. с. 2 ...і так, хто раніше вклав, той вже заробив і забрав! - якщо не вклав знову! )) - а от у мене з вами - мало шансів на "відбити хоч свої!"
У мене збиток поки що 3500 уе. 1500 відбив, подивимось. А от вистрибнути з віддти не вийде, тому вклад на 1 рік. А взагалі лоха від не лоха відділяє лише 3 місяці, я вважав що мій знайомий лох, а тепер вже ні. Я також поки лох треба 9 тижнів і 9 виплат щоб все змінилося.