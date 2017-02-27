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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2839284028412842>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:38

  Долярчик написав:
  sailed написав:Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі.

.... до виборів курс був ~ 26,50 - то як ви втратили, якщо забудовник бере гривню?
- зараз, то взагалі, здавали б пА 23,хх щоб занести гривню забудовнику!

- проясніть ситуаці, будь ласка!


До чого тут забудовник. Брав готове житло з переоформленням за 50к по курсу 26.5, сума була в гривні

Зараз курс 24. РахуйТЕ)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:38

  sailed написав:Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція.

Вся ликвидность ушла в пирамиды.
И соответственно ушла из реального сектора
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:42

на самом деле эта пирамида интереснее гривнедепо

никаких налогов и доходность за 2 недели перекроет годовое грндепо, которое тоже сгорит при девальвации.

судя из статистики хайпов (https://www.hyip.biz/) пирамиды с такой доходностью живут до года
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 30 лис, 2019 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:08

Кстати кому будет интересно - почитайте на досуге, как правительство ювелирно умыло руки от ОВГЗ в 1998 :lol:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1343-98-%D0%BF
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sailed написав:До чого тут забудовник. Брав готове житло з переоформленням за 50к по курсу 26.5, сума була в гривні

Зараз курс 24. РахуйТЕ)


.... ну, не знаю як там у вас, але у нас, в місті Лева, за останніх 3 міс., деякі об'єкти подорожчали на 10-15% у гривні!
(тобто, курс відіграли...)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:23

  sailed написав:
  Долярчик написав:
  sailed написав:Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі.
.. до виборів курс був ~ 26,50 - то як ви втратили, якщо забудовник бере гривню?
- зараз, то взагалі, здавали б пА 23,хх забудовнику!
До чого тут забудовник. Брав готове житло з переоформленням за 50к по курсу 26.5, сума була в гривніЗараз курс 24. РахуйТЕ)
Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:36

  asti написав:Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))



И что они втратылы? Недозаработали - да. Ну так, знал бы прикуп жил бы... Так можно и граждан, проходящих мимо Космолота, в котором накопился джекпот, назвать втратывшими... :P
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

государству удаётся успешно постоянно брать кредиты. А простому гражданину почему так нельзя жить? Или всё таки можно? Или неравные условия? А ведь их не должно быть!
У кого получается жить только на кредиты и когда приходит время, гаситть старый кредит новым? И так всю сознательную жизнь :)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:49

  Moneta написав:на самом деле эта пирамида интереснее гривнедепо

никаких налогов и доходность за 2 недели перекроет годовое грндепо, которое тоже сгорит при девальвации.

судя из статистики хайпов (https://www.hyip.biz/) пирамиды с такой доходностью живут до года

.....ну от, потрібно ЗРАЗУ заскакувати в піраміду, як тільки якась появляється на ринку і до пів року вискакувати! :mrgreen: профіт! :mrgreen:

- а то в2в вже, наче, трохи більше року - хоч це так мені сказали, а скільки воно є насправді, невідомо....
- може тут хтось знає точно, коли вони появились? :?:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:00

  Moneta написав:
  asti написав:Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))
И что они втратылы? Недозаработали - да. Ну так, знал бы прикуп жил бы... Так можно и граждан, проходящих мимо Космолота, в котором накопился джекпот, назвать втратывшими... :P
Называйте как хотите, но суть от этого не меняется.
За последний год доллар в Украине оказался самой невыгодной инвестицией. Недвига подорожала и в гривне (первичка) и в долларе (вторичка), гривна приносит хороший гефешт на депо (про ОВГЗ молчу!) А вот бакс оказался в аутсайдерах, как и евро. Вскоре все может измениться, но пока так...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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