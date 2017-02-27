sailed написав:Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція.
Вся ликвидность ушла в пирамиды. И соответственно ушла из реального сектора
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
sailed написав:До чого тут забудовник. Брав готове житло з переоформленням за 50к по курсу 26.5, сума була в гривні
Зараз курс 24. РахуйТЕ)
.... ну, не знаю як там у вас, але у нас, в місті Лева, за останніх 3 міс., деякі об'єкти подорожчали на 10-15% у гривні! (тобто, курс відіграли...)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
sailed написав:Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі.
.. до виборів курс був ~ 26,50 - то як ви втратили, якщо забудовник бере гривню? - зараз, то взагалі, здавали б пА 23,хх забудовнику!
До чого тут забудовник. Брав готове житло з переоформленням за 50к по курсу 26.5, сума була в гривніЗараз курс 24. РахуйТЕ)
Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))
asti написав:Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))
И что они втратылы? Недозаработали - да. Ну так, знал бы прикуп жил бы... Так можно и граждан, проходящих мимо Космолота, в котором накопился джекпот, назвать втратывшими...
государству удаётся успешно постоянно брать кредиты. А простому гражданину почему так нельзя жить? Или всё таки можно? Или неравные условия? А ведь их не должно быть! У кого получается жить только на кредиты и когда приходит время, гаситть старый кредит новым? И так всю сознательную жизнь
.....ну от, потрібно ЗРАЗУ заскакувати в піраміду, як тільки якась появляється на ринку і до пів року вискакувати! профіт!
- а то в2в вже, наче, трохи більше року - хоч це так мені сказали, а скільки воно є насправді, невідомо.... - може тут хтось знає точно, коли вони появились?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
asti написав:Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))
И что они втратылы? Недозаработали - да. Ну так, знал бы прикуп жил бы... Так можно и граждан, проходящих мимо Космолота, в котором накопился джекпот, назвать втратывшими...
Называйте как хотите, но суть от этого не меняется. За последний год доллар в Украине оказался самой невыгодной инвестицией. Недвига подорожала и в гривне (первичка) и в долларе (вторичка), гривна приносит хороший гефешт на депо (про ОВГЗ молчу!) А вот бакс оказался в аутсайдерах, как и евро. Вскоре все может измениться, но пока так...