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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2839284028412842

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:06

  asti написав:Называйте как хотите, но суть от этого не меняется.
За последний год доллар в Украине оказался самой невыгодной инвестицией. Недвига подорожала и в гривне (первичка) и в долларе (вторичка), гривна приносит хороший гефешт на депо (про ОВГЗ молчу!) А вот бакс оказался в аутсайдерах, как и евро. Вскоре все может измениться, но пока так...


Вы Америку не открыли. Так всё время было при независимой Украине, что в гривне надо быть 99% времени и успеть в 1% времени (перед! не во время!)очередного дефолта переметнуться на неделю в доляр и сразу же конвертнуть на гривнедепо.
А вычислить (заметить) приближение дефолта очень сложно, почтои не возможно простому обывателю.
Уверен, что на ОВДП заработают только приближённые к инсайду группа непростых людей.
Держать сбережения в долярах не выгодно очень в Украине!
Выбирайте или доходность (гриавнедепо) или надёжность (доляри)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 лис, 2019 15:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:13

  Yuri_61 написав: В гривне надо быть 99% времени и успеть в 1% времени (перед! не во время!)очередного дефолта переметнуться на неделю в доляр и сразу же конвертнуть на гривнедепо.


Цитату можно прямо в книгу "Как стать богатым"
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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