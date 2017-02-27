asti написав:Называйте как хотите, но суть от этого не меняется.
За последний год доллар в Украине оказался самой невыгодной инвестицией. Недвига подорожала и в гривне (первичка) и в долларе (вторичка), гривна приносит хороший гефешт на депо (про ОВГЗ молчу!) А вот бакс оказался в аутсайдерах, как и евро. Вскоре все может измениться, но пока так...
Вы Америку не открыли. Так всё время было при независимой Украине, что в гривне надо быть 99% времени и успеть в 1% времени (перед! не во время!)очередного дефолта переметнуться на неделю в доляр и сразу же конвертнуть на гривнедепо.
А вычислить (заметить) приближение дефолта очень сложно, почтои не возможно простому обывателю.
Уверен, что на ОВДП заработают только приближённые к инсайду группа непростых людей.
Держать сбережения в долярах не выгодно очень в Украине!
Выбирайте или доходность (гриавнедепо) или надёжность (доляри)