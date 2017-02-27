sailed написав:Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція.
Вся ликвидность ушла в пирамиды. И соответственно ушла из реального сектора
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
sailed написав:До чого тут забудовник. Брав готове житло з переоформленням за 50к по курсу 26.5, сума була в гривні
Зараз курс 24. РахуйТЕ)
.... ну, не знаю як там у вас, але у нас, в місті Лева, за останніх 3 міс., деякі об'єкти подорожчали на 10-15% у гривні! (тобто, курс відіграли...)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
sailed написав:Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі.
.. до виборів курс був ~ 26,50 - то як ви втратили, якщо забудовник бере гривню? - зараз, то взагалі, здавали б пА 23,хх забудовнику!
До чого тут забудовник. Брав готове житло з переоформленням за 50к по курсу 26.5, сума була в гривніЗараз курс 24. РахуйТЕ)
Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))
asti написав:Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))
И что они втратылы? Недозаработали - да. Ну так, знал бы прикуп жил бы... Так можно и граждан, проходящих мимо Космолота, в котором накопился джекпот, назвать втратывшими...
asti написав:Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))
И что они втратылы? Недозаработали - да. Ну так, знал бы прикуп жил бы... Так можно и граждан, проходящих мимо Космолота, в котором накопился джекпот, назвать втратывшими...
Называйте как хотите, но суть от этого не меняется. За последний год доллар в Украине оказался самой невыгодной инвестицией. Недвига подорожала и в гривне (первичка) и в долларе (вторичка), гривна приносит хороший гефешт на депо (про ОВГЗ молчу!) А вот бакс оказался в аутсайдерах, как и евро. Вскоре все может измениться, но пока так...
asti написав:Называйте как хотите, но суть от этого не меняется. За последний год доллар в Украине оказался самой невыгодной инвестицией. Недвига подорожала и в гривне (первичка) и в долларе (вторичка), гривна приносит хороший гефешт на депо (про ОВГЗ молчу!) А вот бакс оказался в аутсайдерах, как и евро. Вскоре все может измениться, но пока так...
Вы Америку не открыли. Так всё время было при независимой Украине, что в гривне надо быть 99% времени и успеть в 1% времени (перед! не во время!)очередного дефолта переметнуться на неделю в доляр и сразу же конвертнуть на гривнедепо. А вычислить (заметить) приближение дефолта очень сложно, почтои не возможно простому обывателю. Уверен, что на ОВДП заработают только приближённые к инсайду группа непростых людей. Держать сбережения в долярах не выгодно очень в Украине! Выбирайте или доходность (гриавнедепо) или надёжность (доляри)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 лис, 2019 15:14, всього редагувалось 2 разів.