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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2839284028412842

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:19

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" состоится 8 января 2020 года.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик. 1 рік і 4 місяці. Активно почали залучати людей з вересня цього року
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:29

  freeze написав:
andrein написав:Если инвесторы поперли в Украину, значит в мире уже совсем плохо стало в плане инвестирования и очередной кризис похоже уже на пороге.


Какие инвесторы поперли ?
Что строят ?


Пирамиды, вестимо :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:48

В марте звонили с банков постоянно, приглашали взять кредит в гривне. Не мог понять в чем развод и с чего такая настойчивость. Летом стало понятно. Так что когда начнут звонить и предлагать занести им депозит, то знайте , близкое у дверей. :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:02

  athena1 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Типа доброе утро

Зображення

Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.
Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц

https://kiev.informator.ua/2019/11/30/v ... o-dengami/
Не треба Так!!! (гурт Казка, співаймо!) ;) :)

Був свідком рік тому, як мужику картку о 7-й ранку "зажував" банкомат. Обіцяв пібірвати операттру гарячоі лініі. Може люди вночі аналогічно знервувалися?
у меня с картой приват банка и банкоматом "кредит (кредо) банка" (точно не помню) был случай веселей . Операция прошла успешно , деньги со счета списались, смс и онлайн банкинг списание подтверждают, а вот сами физические деньги в виде бумажек из банкомата не вышли ... :shock: Звонишь такой на горячку приват банка - мы вам перезвоним ...все операторы заняты ... и не подпускаешь никого к своему банкомату , а вдруг он передумает и таки выдаст... благо через 15 минут перезвонили и вернули деньги ... но 15 минут карл :twisted: :evil:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:05

  dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаг
и лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?)
т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов
и золото на суму 1.2 лярда
всего 3.8 лярда !
т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?)
Вот так то
а я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины.
Та это мало, имхо.
А что такое ценные бумаги ?
Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамиды
а эти В2В предупреждают об этом?

ценные бумаги в этом смысле - это скорее всего долги (облигации) других стран
скорее всего американские с отрицательной доходностью :wink:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:09

  yama написав:
  dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаг
и лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?)
т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов
и золото на суму 1.2 лярда
всего 3.8 лярда !
т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?)
Вот так то
а я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины.
Та это мало, имхо.
А что такое ценные бумаги ?
Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамиды
а эти В2В предупреждают об этом?

ценные бумаги в этом смысле - это скорее всего долги (облигации) других стран
скорее всего американские с отрицательной доходностью :wink:

у американцев ннет отрицательной доходности.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:13

  asti написав:Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))


Ну не знаю, продавець що тоді прайс виставив $50К, що і зараз би так і продавав. Розрахунок же у баксах, по іншому не хотів. Хоча я пропонував у гривні. Певно він теж зараз локті гризе, краще би тоді гривнею взяв.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:26

  freeze написав:Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" состоится 8 января 2020 года.



У Туреччині запустили трубопровід, яким в ЄС постачатимуть газ із Азербайджану

Трансанатолійський газопровід (TANAP) під'єднали до Трансадріатичного трубопроводу (ТАР) в районі Іпсала турецької провінції Едірне.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

На урочистій церемонії під'єднання президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що проєкт TANAP - це насамперед символ історичної дружби між Туреччиною і Азербайджаном.

"Необхідно підкреслити, що TANAP - це регіональний проєкт, спрямований на зміцнення миру в регіоні. Сьогодні ми стаємо свідками історичного моменту для наших країн і регіону", - сказав Ердоган.

Загальна протяжність TANAP становить 1850 км. Це ділянка енергетичного коридору з Азербайджану в Європу загальною протяжністю 3500 км.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 0/7103685/
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sailed написав:зараз локті гризе, краще би тоді гривнею взяв
кто-нибудь знает сколько будет еще падать доллар .
показатели производства снижаются все стагнирует
шо вообще происходит???????
serp6769
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