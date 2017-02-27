В марте звонили с банков постоянно, приглашали взять кредит в гривне. Не мог понять в чем развод и с чего такая настойчивость. Летом стало понятно. Так что когда начнут звонить и предлагать занести им депозит, то знайте , близкое у дверей.
Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение «Ощадбанка». В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. Отделение банка расположено на 1 этаже, 9 этажного жилого дома пппцццц
Був свідком рік тому, як мужику картку о 7-й ранку "зажував" банкомат. Обіцяв пібірвати операттру гарячоі лініі. Може люди вночі аналогічно знервувалися?
у меня с картой приват банка и банкоматом "кредит (кредо) банка" (точно не помню) был случай веселей . Операция прошла успешно , деньги со счета списались, смс и онлайн банкинг списание подтверждают, а вот сами физические деньги в виде бумажек из банкомата не вышли ... Звонишь такой на горячку приват банка - мы вам перезвоним ...все операторы заняты ... и не подпускаешь никого к своему банкомату , а вдруг он передумает и таки выдаст... благо через 15 минут перезвонили и вернули деньги ... но 15 минут карл
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Yuri_61 написав:в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаг и лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?) т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов и золото на суму 1.2 лярда всего 3.8 лярда ! т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?) Вот так то а я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины. Та это мало, имхо. А что такое ценные бумаги ? Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамиды а эти В2В предупреждают об этом?
ценные бумаги в этом смысле - это скорее всего долги (облигации) других стран
скорее всего американские с отрицательной доходностью
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Yuri_61 написав:в ЗВР Украины на 81,7% состоят из ценных бумаг и лишь на 12,34% из валюты и депозитов (?) т.е. доляров у НБУ только 2,6 лярдов и золото на суму 1.2 лярда всего 3.8 лярда ! т.е. 2.6 лярда - это то, что выручили за ОВДП (?) Вот так то а я и не знал об этом, что так мало валюты в закромах Украины. Та это мало, имхо. А что такое ценные бумаги ? Долярчику, Мавроди последнее время всех предупреждал печатно, что его МММ-2 и ММ-3 - зто финансовые пирамиды а эти В2В предупреждают об этом?
ценные бумаги в этом смысле - это скорее всего долги (облигации) других стран
скорее всего американские с отрицательной доходностью
asti написав:Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))
Ну не знаю, продавець що тоді прайс виставив $50К, що і зараз би так і продавав. Розрахунок же у баксах, по іншому не хотів. Хоча я пропонував у гривні. Певно він теж зараз локті гризе, краще би тоді гривнею взяв.