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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2840284128422843

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:55

https://www.instagram.com/p/B5erVIdg2QI ... hare_sheet
бєрітє прімєр!! :) :)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:59

  serp6769 написав:
  sailed написав:зараз локті гризе, краще би тоді гривнею взяв
кто-нибудь знает сколько будет еще падать доллар .
показатели производства снижаются все стагнирует
шо вообще происходит???????
Ну, так всё логично, всё стагнирует и доллар стагнирует! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:00

  serp6769 написав:
  sailed написав:зараз локті гризе, краще би тоді гривнею взяв
кто-нибудь знает сколько будет еще падать доллар .
показатели производства снижаются все стагнирует
шо вообще происходит???????


Маркарова точно знает. Но смысл ей раскрывать все карты.
Может Смолий еще знает.

Думаю, Зеленский точно не знает и не понимает, что происходит с курсом, Гончарук тот понятно зиц-председатель, ему такие важные вещи точно никто не скажет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:07

  serp6769 написав:
  sailed написав:зараз локті гризе, краще би тоді гривнею взяв
кто-нибудь знает сколько будет еще падать доллар .
показатели производства снижаются все стагнирует
шо вообще происходит???????

Покращення происходит.
Украина превращается в экономического тигра. :)
Берем в долг, пару лет пануем, а потом разбегаемся кто-куда. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там пишут разные инсайдеры ?


Наш источник сообщает, что компромисс Украины и России по «газовому кейсу» почти найден.
Как уже известно, Газпром обязуется Украине выдать «газ» на 3 млрд. $, за это Украина и Россия заберут все свои иски из судов. Украина за это получит скидку на газ в 25-30%. Торг сейчас идет только по двум позициям, которые сейчас утверждают.
1. Торги по контрактам. Украина лоббирует контракт на 10 лет, но готова пойти на компромисс в 5 лет. Россия стоит на своей позиции годовой контракт с возможностью продления.
2. Прокачка газа от 40 до 60 млрд. кубометров в год.
По этим двум пунктам идут основные торги.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:57

.... ракета #туземун стартанула догори дном!)))

  serp6769 написав:кто-нибудь знает сколько будет еще падать доллар .

....можливо, ще рік..... поки не дійдемо до ЕОК! :D
  serp6769 написав:шо вообще происходит???????

... роблять їх(чи то нас) разом! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Перечитав свої повідомлення, то виходить олень поки що я. Але сміється той, хто сміється останній. Це не може продовжуватися вічно. Всім терпіння :DЗображення
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:16

  serp6769 написав:
  sailed написав:зараз локті гризе, краще би тоді гривнею взяв
кто-нибудь знает сколько будет еще падать доллар .
показатели производства снижаются все стагнирует
шо вообще происходит???????

тут никто не знает,
спросите у Маркаровой и нам накнопайте :)
Yuri_61
 
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