Додано: Суб 30 лис, 2019 17:33

Что там пишут разные инсайдеры ?





Наш источник сообщает, что компромисс Украины и России по «газовому кейсу» почти найден.

Как уже известно, Газпром обязуется Украине выдать «газ» на 3 млрд. $, за это Украина и Россия заберут все свои иски из судов. Украина за это получит скидку на газ в 25-30%. Торг сейчас идет только по двум позициям, которые сейчас утверждают.

1. Торги по контрактам. Украина лоббирует контракт на 10 лет, но готова пойти на компромисс в 5 лет. Россия стоит на своей позиции годовой контракт с возможностью продления.

2. Прокачка газа от 40 до 60 млрд. кубометров в год.

По этим двум пунктам идут основные торги.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.