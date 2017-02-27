бєрітє прімєр!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:55
бєрітє прімєр!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:59
Ну, так всё логично, всё стагнирует и доллар стагнирует!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:00
Маркарова точно знает. Но смысл ей раскрывать все карты.
Может Смолий еще знает.
Думаю, Зеленский точно не знает и не понимает, что происходит с курсом, Гончарук тот понятно зиц-председатель, ему такие важные вещи точно никто не скажет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:07
Покращення происходит.
Украина превращается в экономического тигра.
Берем в долг, пару лет пануем, а потом разбегаемся кто-куда.
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что там пишут разные инсайдеры ?
Наш источник сообщает, что компромисс Украины и России по «газовому кейсу» почти найден.
Как уже известно, Газпром обязуется Украине выдать «газ» на 3 млрд. $, за это Украина и Россия заберут все свои иски из судов. Украина за это получит скидку на газ в 25-30%. Торг сейчас идет только по двум позициям, которые сейчас утверждают.
1. Торги по контрактам. Украина лоббирует контракт на 10 лет, но готова пойти на компромисс в 5 лет. Россия стоит на своей позиции годовой контракт с возможностью продления.
2. Прокачка газа от 40 до 60 млрд. кубометров в год.
По этим двум пунктам идут основные торги.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:57
.... ракета #туземун стартанула догори дном!)))
....можливо, ще рік..... поки не дійдемо до ЕОК!
... роблять їх(чи то нас) разом!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 30 лис, 2019 18:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 30 лис, 2019 18:16
Додано: Суб 30 лис, 2019 18:33
Довольно неприличное падение драгмета в миру, пока, лично мне, ни о чем не говорит.
Вопрос довольно глобальный...
Шо в фаворе?
Вечные ценности, Либо, очередные пирамиды.
Пока пирамиды в тренде.
Год времени, для осмысления ,у пересичных, думаю, есть.
Но то таке.
Кошики, к концу 20-го, я быб выводил.
Додано: Суб 30 лис, 2019 18:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По техприколам даже не заморачивайтесь.
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