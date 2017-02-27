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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 18:41
Нихто, ничаво у Вас не украдет!
Просто, будьте внимательней!
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дарий
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Додано: Суб 30 лис, 2019 18:50
andrein написав: serp6769 написав: sailed написав:
зараз локті гризе, краще би тоді гривнею взяв
кто-нибудь знает сколько будет еще падать доллар .
показатели производства снижаются все стагнирует
шо вообще происходит???????
Покращення происходит.
Украина превращается в экономического тигра.
Берем в долг, пару лет пануем, а потом разбегаемся кто-куда.
Если все признаки экономического тигра сводить к курсу валюты - тогда да.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:07
freeze написав:
Что там пишут разные инсайдеры ?
Наш источник сообщает, что компромисс Украины и России по «газовому кейсу» почти найден.
Как уже известно, Газпром обязуется Украине выдать «газ» на 3 млрд. $, за это Украина и Россия заберут все свои иски из судов. Украина за это получит скидку на газ в 25-30%. Торг сейчас идет только по двум позициям, которые сейчас утверждают.
1. Торги по контрактам. Украина лоббирует контракт на 10 лет, но готова пойти на компромисс в 5 лет. Россия стоит на своей позиции годовой контракт с возможностью продления.
2. Прокачка газа от 40 до 60 млрд. кубометров в год.
По этим двум пунктам идут основные торги.
Блыскуча перемога над москалями.
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andrein
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:07
Yuri_61 написав:
Кто помнит про сертификаты, которые всем раздавали в конце развала СССР?
У меня тогда директор всех собрал в коридоре и настоятельно посоветовал купить сертификаты нашего предприятия (помню, содрали деньги!) но ведь они по идее были бесплатные . Или это он с главбухом придумал такое. Через полгода всех уволили. Через следующие полгода предпиятие объявили банкротом.
Так что пропали мои сертификаты, и выходит, наш директор с главбухом поимели нас (по крайней мере меня, єто я точно знаю
) во всеъх вариациях.
И вообще Горбачёв со товарищами или там Ельцин киданул простых людей (90% всего населения) на серъёзные бабки.
О каких сертификатах идет речь? Что означает бесплатные сертификаты вашего предприятия ?
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tumos
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:08
freeze написав:
Что там пишут разные инсайдеры ?
Наш источник сообщает, что компромисс Украины и России по «газовому кейсу» почти найден.
Как уже известно, Газпром обязуется Украине выдать «газ» на 3 млрд. $, за это Украина и Россия заберут все свои иски из судов. Украина за это получит скидку на газ в 25-30%. Торг сейчас идет только по двум позициям, которые сейчас утверждают.
1. Торги по контрактам. Украина лоббирует контракт на 10 лет, но готова пойти на компромисс в 5 лет. Россия стоит на своей позиции годовой контракт с возможностью продления.
2. Прокачка газа от 40 до 60 млрд. кубометров в год.
По этим двум пунктам идут основные торги.
Будет кино, если за счёт этих 3млдр газпром спишет все долги ордло, которые типа Украина брала все эти годы.
По итогу будем и без газа и без выигранных в арбитраже лярдов.
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curiousobro
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:14
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Искатель
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:14
У моей бабы с дедом пропало 70 000 рублей на книжках. Пахали всю жизнь как лошади. Могли бы вернуть земельными паями людям, они бы продали их и забрали свое. А так по факту все отойдет как всегда олигархам, после того как отошли заводы, фабрики и прочее.
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Zebra
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:20
Не только название, но и текст хороший.
А кто автор текста ? Что то я на телефоне не вижу. Написано эксклюзив только.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:22
Zebra написав:
У моей бабы с дедом пропало 70 000 рублей на книжках. Пахали всю жизнь как лошади. Могли бы вернуть земельными паями людям, они бы продали их и забрали свое. А так по факту все отойдет как всегда олигархам, после того как отошли заводы, фабрики и прочее.
у всех пропали деньги. Народ такой был: доверял государству и не имел финансовой грамотности.
а те кто не доверял -скупали золото, и спокойно перенесли покупательную способность из коммунизма в капитализм.
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dima_beleb
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