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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2842284328442845>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нихто, ничаво у Вас не украдет!
Просто, будьте внимательней!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:50

  andrein написав:
  serp6769 написав:
  sailed написав:зараз локті гризе, краще би тоді гривнею взяв
кто-нибудь знает сколько будет еще падать доллар .
показатели производства снижаются все стагнирует
шо вообще происходит???????
Покращення происходит.
Украина превращается в экономического тигра. :)
Берем в долг, пару лет пануем, а потом разбегаемся кто-куда. :)

Если все признаки экономического тигра сводить к курсу валюты - тогда да.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Юрий, а Вы злопамятный... :roll:
Шучу... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:07

  freeze написав:Что там пишут разные инсайдеры ?


Наш источник сообщает, что компромисс Украины и России по «газовому кейсу» почти найден.
Как уже известно, Газпром обязуется Украине выдать «газ» на 3 млрд. $, за это Украина и Россия заберут все свои иски из судов. Украина за это получит скидку на газ в 25-30%. Торг сейчас идет только по двум позициям, которые сейчас утверждают.
1. Торги по контрактам. Украина лоббирует контракт на 10 лет, но готова пойти на компромисс в 5 лет. Россия стоит на своей позиции годовой контракт с возможностью продления.
2. Прокачка газа от 40 до 60 млрд. кубометров в год.
По этим двум пунктам идут основные торги.


Блыскуча перемога над москалями. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:07

  Yuri_61 написав:Кто помнит про сертификаты, которые всем раздавали в конце развала СССР?
У меня тогда директор всех собрал в коридоре и настоятельно посоветовал купить сертификаты нашего предприятия (помню, содрали деньги!) но ведь они по идее были бесплатные . Или это он с главбухом придумал такое. Через полгода всех уволили. Через следующие полгода предпиятие объявили банкротом.
Так что пропали мои сертификаты, и выходит, наш директор с главбухом поимели нас (по крайней мере меня, єто я точно знаю :( ) во всеъх вариациях.
И вообще Горбачёв со товарищами или там Ельцин киданул простых людей (90% всего населения) на серъёзные бабки.

О каких сертификатах идет речь? Что означает бесплатные сертификаты вашего предприятия ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:08

  freeze написав:Что там пишут разные инсайдеры ?


Наш источник сообщает, что компромисс Украины и России по «газовому кейсу» почти найден.
Как уже известно, Газпром обязуется Украине выдать «газ» на 3 млрд. $, за это Украина и Россия заберут все свои иски из судов. Украина за это получит скидку на газ в 25-30%. Торг сейчас идет только по двум позициям, которые сейчас утверждают.
1. Торги по контрактам. Украина лоббирует контракт на 10 лет, но готова пойти на компромисс в 5 лет. Россия стоит на своей позиции годовой контракт с возможностью продления.
2. Прокачка газа от 40 до 60 млрд. кубометров в год.
По этим двум пунктам идут основные торги.

Будет кино, если за счёт этих 3млдр газпром спишет все долги ордло, которые типа Украина брала все эти годы.
По итогу будем и без газа и без выигранных в арбитраже лярдов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:14

Понравилось название:
"Укрепление гривны: как долго продлится банкет"
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У моей бабы с дедом пропало 70 000 рублей на книжках. Пахали всю жизнь как лошади. Могли бы вернуть земельными паями людям, они бы продали их и забрали свое. А так по факту все отойдет как всегда олигархам, после того как отошли заводы, фабрики и прочее.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Искатель написав:Понравилось название:
"Укрепление гривны: как долго продлится банкет"


Не только название, но и текст хороший.
А кто автор текста ? Что то я на телефоне не вижу. Написано эксклюзив только.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:22

  Zebra написав:У моей бабы с дедом пропало 70 000 рублей на книжках. Пахали всю жизнь как лошади. Могли бы вернуть земельными паями людям, они бы продали их и забрали свое. А так по факту все отойдет как всегда олигархам, после того как отошли заводы, фабрики и прочее.

у всех пропали деньги. Народ такой был: доверял государству и не имел финансовой грамотности.
а те кто не доверял -скупали золото, и спокойно перенесли покупательную способность из коммунизма в капитализм.
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