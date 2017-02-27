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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2842284328442845

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:36

  dima_beleb написав:
  Zebra написав:У моей бабы с дедом пропало 70 000 рублей на книжках. Пахали всю жизнь как лошади. Могли бы вернуть земельными паями людям, они бы продали их и забрали свое. А так по факту все отойдет как всегда олигархам, после того как отошли заводы, фабрики и прочее.

у всех пропали деньги. Народ такой был: доверял государству и не имел финансовой грамотности.


Потому и справедливо было бы вернуть земельными паями. А так по факту справедливости нет. Влошенцев в украинские ОВГЗ тоже поимеют, они ничем не обеспечены.

а те кто не доверял -скупали золото, и спокойно перенесли покупательную способность из коммунизма в капитализм.

Золото было дефицитом говорили они. Да и про пирамиды не слышали, повелись на проценты наверное, незыблемость коммунизма.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  curiousobro написав:Будет кино, если за счёт этих 3млдр газпром спишет все долги ордло, которые типа Украина брала все эти годы.
По итогу будем и без газа и без выигранных в арбитраже лярдов.


Все будет хорошо, если паникеров не будет.
Так получилось. обвинять можно усех.

Памяти ДС-са, токо валютный рынок, плиз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

curiousobro написав:Будет кино, если за счёт этих 3млдр газпром спишет все долги ордло, которые типа Украина брала все эти годы.
По итогу будем и без газа и без выигранных в арбитраже лярдов.


Зеленский говорят офигел от падения рейтинга в ноябре.
Лучшие люди шоу-бизнеса сразу сняли хороший игровой фильм, где хороший батька Зеленский требует снижения тарифов, все очень профессионально сделано, музыка, переход с черно белой картинки на цветную, Гончарук тоже хорошо сыграл, чувствуется всю жизнь грамотно потреблял гранты, складная речь, правильные акценты, убедительные интонационные ударения в речи.
Молодцы, умеют работать.

А скидка 30 процентов на российский газ, который не покупали пять лет, реально позволит снизить тарифы и поднять рейтинг.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фриз, Ваши варианты?
Уверен, Вы також, не Запе голосовали....
Блин,без политики...
:roll:
Первый и последний раз. Сорри. :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 30 лис, 2019 19:50, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:48

  Zebra написав:Золото было дефицитом говорили они. Да и про пирамиды не слышали, повелись на проценты наверное, незыблемость коммунизма.


Золото было дефицитом, это да! Впрочем тогда был тотальный дефицит всего для человеческой жизни. Это называлось борьбой с вещизмом и потребительством, как пережитком капитализма :mrgreen: .
Максимальные проценты в сбербанке СССР были 3% годовых.
А ещё в СССР был так называемый в народе, налог на яйца: все мужчины по достижению 18 лет и до пенсии платили 10% от зарплаты если не завели детей.
Много чего было "хорошего" при СССРе
Yuri_61
 
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