Zebra написав:У моей бабы с дедом пропало 70 000 рублей на книжках. Пахали всю жизнь как лошади. Могли бы вернуть земельными паями людям, они бы продали их и забрали свое. А так по факту все отойдет как всегда олигархам, после того как отошли заводы, фабрики и прочее.
у всех пропали деньги. Народ такой был: доверял государству и не имел финансовой грамотности.
Потому и справедливо было бы вернуть земельными паями. А так по факту справедливости нет. Влошенцев в украинские ОВГЗ тоже поимеют, они ничем не обеспечены.
а те кто не доверял -скупали золото, и спокойно перенесли покупательную способность из коммунизма в капитализм.
Золото было дефицитом говорили они. Да и про пирамиды не слышали, повелись на проценты наверное, незыблемость коммунизма.
curiousobro написав:Будет кино, если за счёт этих 3млдр газпром спишет все долги ордло, которые типа Украина брала все эти годы. По итогу будем и без газа и без выигранных в арбитраже лярдов.
Зеленский говорят офигел от падения рейтинга в ноябре. Лучшие люди шоу-бизнеса сразу сняли хороший игровой фильм, где хороший батька Зеленский требует снижения тарифов, все очень профессионально сделано, музыка, переход с черно белой картинки на цветную, Гончарук тоже хорошо сыграл, чувствуется всю жизнь грамотно потреблял гранты, складная речь, правильные акценты, убедительные интонационные ударения в речи. Молодцы, умеют работать.
А скидка 30 процентов на российский газ, который не покупали пять лет, реально позволит снизить тарифы и поднять рейтинг.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Zebra написав:Золото было дефицитом говорили они. Да и про пирамиды не слышали, повелись на проценты наверное, незыблемость коммунизма.
Золото было дефицитом, это да! Впрочем тогда был тотальный дефицит всего для человеческой жмзни. Это называлось борьбой с вешизмом и потребительством, как пережитком капитализма . Максимальные проценты в сбербанке ССР были 3% годовых.