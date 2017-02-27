Додано: Суб 30 лис, 2019 19:48

Zebra написав: Золото было дефицитом говорили они. Да и про пирамиды не слышали, повелись на проценты наверное, незыблемость коммунизма. Золото было дефицитом говорили они. Да и про пирамиды не слышали, повелись на проценты наверное, незыблемость коммунизма.

Золото было дефицитом, это да! Впрочем тогда был тотальный дефицит всего для человеческой жизни. Это называлось борьбой с вещизмом и потребительством, как пережитком капитализмаМаксимальные проценты в сбербанке СССР были 3% годовых.А ещё в СССР был так называемый в народе, налог на яйца: все мужчины по достижению 18 лет и до пенсии платили 10% от зарплаты если не завели детей.Много чего было "хорошего" при СССРеСкотское отношение к простому человеку в СССР переняли от царского крепостничества, когда трёх своих крепостных селян паныч мог поменять на пару борзых.В Европе отношение к простым людям гораздо лучшее, чем в странах бывшего СССР, так как в Европе вро многих сстранах крепостное право отменили на 500 лет раньше.