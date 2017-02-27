Zebra написав:У моей бабы с дедом пропало 70 000 рублей на книжках. Пахали всю жизнь как лошади. Могли бы вернуть земельными паями людям, они бы продали их и забрали свое. А так по факту все отойдет как всегда олигархам, после того как отошли заводы, фабрики и прочее.
у всех пропали деньги. Народ такой был: доверял государству и не имел финансовой грамотности.
Потому и справедливо было бы вернуть земельными паями. А так по факту справедливости нет. Влошенцев в украинские ОВГЗ тоже поимеют, они ничем не обеспечены.
а те кто не доверял -скупали золото, и спокойно перенесли покупательную способность из коммунизма в капитализм.
Золото было дефицитом говорили они. Да и про пирамиды не слышали, повелись на проценты наверное, незыблемость коммунизма.
curiousobro написав:Будет кино, если за счёт этих 3млдр газпром спишет все долги ордло, которые типа Украина брала все эти годы. По итогу будем и без газа и без выигранных в арбитраже лярдов.
Зеленский говорят офигел от падения рейтинга в ноябре. Лучшие люди шоу-бизнеса сразу сняли хороший игровой фильм, где хороший батька Зеленский требует снижения тарифов, все очень профессионально сделано, музыка, переход с черно белой картинки на цветную, Гончарук тоже хорошо сыграл, чувствуется всю жизнь грамотно потреблял гранты, складная речь, правильные акценты, убедительные интонационные ударения в речи. Молодцы, умеют работать.
А скидка 30 процентов на российский газ, который не покупали пять лет, реально позволит снизить тарифы и поднять рейтинг.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Zebra написав:Золото было дефицитом говорили они. Да и про пирамиды не слышали, повелись на проценты наверное, незыблемость коммунизма.
Золото было дефицитом, это да! Впрочем тогда был тотальный дефицит всего для человеческой жизни. Это называлось борьбой с вещизмом и потребительством, как пережитком капитализма . Максимальные проценты в сбербанке СССР были 3% годовых. А ещё в СССР был так называемый в народе, налог на яйца: все мужчины по достижению 18 лет и до пенсии платили 10% от зарплаты если не завели детей. Много чего было "хорошего" при СССРе
Скотское отношение к простому человеку в СССР переняли от царского крепостничества, когда трёх своих крепостных селян паныч мог поменять на пару борзых. В Европе отношение к простым людям гораздо лучшее, чем в странах бывшего СССР, так как в Европе вро многих сстранах крепостное право отменили на 500 лет раньше.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 лис, 2019 20:22, всього редагувалось 1 раз.
дарий написав:Фриз, Ваши варианты? Уверен, Вы також, не Запе голосовали.... Блин,без политики...
Думаю, тарифы снизят на 10 процентов как и обещали в фильме, иначе Зе можно троллить до бесконечности. Договор на транзит заключат, на 2-3 года, обьем прокачки 50.
По долгам, просто карточная игра, где то там какие то иски, когда то там какие то деньги, может будут, может нет, а тут предлагают зачем вам журавль в небе, нате вам газ на три миллиарда прямо сейчас и начинаем жизнь с чистого листа.
Искушение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Yuri_61 написав:Скотское отношение к простому человеку в СССР переняли от царского крепостничества, когда трёх своих крепостных селян паныч мог поменять на пару борзых. В Европе отношение к простым людям гораздо лучшее, чем в странах бывшего СССР, так как в Европе не было крепостного права. Все простые люди были гражданами. Имели много прав (в том числе избирательных) даже в 10 веке н.э
Yuri_61 написав:так как в Европе не было крепостного права
Було. В Австрійській імперії відмінили тільки 1848 - тільки на 13 років швидше як в Російській.
Исчезает крепостная зависимость либо целиком и в значительной мере ещё в средние века (западная Германия, Англия, Франция), либо удерживается в большей или меньшей степени до XIX века (Германия, Польша, Австро-Венгрия) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B2%D0%BE
Хоча в цілому громадянських прав було більше, так як соціалізм чи капіталізм всюди мав свої особливості, так і кріпосне переломлювалось через конкретну країну зі своїми особливостями.
помню, когда первый раз меня в жизни обманули: в 1м классе одноклассник выдурил у меня значки , пообещав, что взамен стёкла от бинокля даст. Я был ангельская простота: поверил ему. В результате после полгода отговорок он мне ещё по харе дал. Хорошую вакцину от доверия на всю жизнь я получил. Злопамятство ой как даже мне помогает в жизни. Это одно из основных инструментов моего выживания в этом мире.