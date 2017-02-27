Yuri_61 написав:Злопамятство ой как даже мне помогает в жизни. Это одно из основных инструментов моего выживания в этом мире
Ну не так уж и плохо все в этой жизни...
сейчас гораздо интересней как по мне, мир стал очень технологичным, много гаджетов мне сейчас интересней жить, нет железного занавеса, нет тотального дефицита, доступно через интернет знакомство со всеми достижениями человечества в искусстве, науке, техники поэтому годы жизни до 2000 года считаю напрасно прожитыми за "железным занавесом" и ложными ценностями
дарий написав:Фриз, Ваши варианты? Уверен, Вы також, не Запе голосовали.... Блин,без политики...
Думаю, тарифы снизят на 10 процентов как и обещали в фильме, иначе Зе можно троллить до бесконечности. Договор на транзит заключат, на 2-3 года, обьем прокачки 50.
По долгам, просто карточная игра, где то там какие то иски, когда то там какие то деньги, может будут, может нет, а тут предлагают зачем вам журавль в небе, нате вам газ на три миллиарда прямо сейчас и начинаем жизнь с чистого листа.
Искушение.
За пе - для меня это Петя. Никогда он мне своим даже очень "добрым лицом не нравился!" И уж если пошла психология, просто посмотрите на его не очень добрую мимику... Но то таке.
sailed написав:Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція.
Узбагойся, ПА50 незабаром
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
tumos написав:О каких сертификатах идет речь? Что означает бесплатные сертификаты вашего предприятия ?
сейчас это называется акции предприятий (что то типа этого)
Если речь шла о СССР (финальной стадии), то исходили скорее всего из https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/v0590400-90 Понятие "акция" было и в то время. Но могли выдавать и сертификат акций на суммарную номинальную стоимость акций. А вот относительно бесплатности участия в АО - это вопрос. Согласно нормативного документа - оплата акций есть обязанность участника общества.
Долярчик написав: до виборів курс був ~ 26,50 - то як ви втратили, якщо забудовник бере гривню? - зараз, то взагалі, здавали б пА 23,хх забудовнику!
До чого тут забудовник. Брав готове житло з переоформленням за 50к по курсу 26.5, сума була в гривніЗараз курс 24. РахуйТЕ)
Зважте на те, що з весни ваша нерухомість здорожчала десь на 5-7 відсотків, а може й більше, якщо був цікавий вар'янт, тому рахуйТЕ краще - нічого ви не втратили, а скоріш за все ще й заробили. От якби ви просто у баксі лишилися, тоді так, втратили б як і більшість тутешніх дописувачів//))
ШТА, втратили? Форум фінансів окупували брати по розуму Долярчиків
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/