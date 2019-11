Додано: Суб 30 лис, 2019 21:10

sailed написав: Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція. Намагався стримувати себе, але вже і в мене бомбить. Щойно отримав листа, що на роботі паркінг дорожчає, з 800 до 900 грн на місяць. Комплексний обід так само підняли ціну. Шо це взагалі відбувається? А з.п. До бакса прив'язана. Десь нас всіх розводять. Коли мої звичні 27?? Всім же добре було, звикли, якось планували майбутнє відштовхуючись від цього курсу. Це якийсь чорний либідь, по іншому я це назвати не можу. Мовчу вже про нерухомість, яку взяв до виборів. Зараз вже втратив 100 тис грн , якби зачекав пару місяців, був би в жирному полюсі. Якась хрінь, чесне слово. Ну не можуть бути в країні депозити по 13-16 відсотків і при тому дефляція.

Узбагойся, ПА50 незабаром Узбагойся, ПА50 незабаром

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/