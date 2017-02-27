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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2019 21:38
До выплаты всех долгов МВФ вряд ли шось случится.
Система построена не один год назад, и,до полного погашения ,будет работать однозначно!
Кстати, довольно четко работает пирамида.
Не удивлюсь, если даже, в итоге, почти "нихто" из пересичных, не пострадает.
Кредитование под 10 -11 процентов, практически, рядом.
Главное - верить!
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 30 лис, 2019 21:45, всього редагувалось 2 разів.
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дарий
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Додано: Суб 30 лис, 2019 21:43
Yuri_61 написав:
А ещё в СССР был так называемый в народе, налог на яйца: все мужчины по достижению 18 лет и до пенсии платили 10% от зарплаты если не завели детей.
Много чего было "хорошего" при СССРе
Ставка налога на бездетность была дифференцированной. Зависела от размера заработной платы. Максимальная планка 6%. Был перечень исключений, освобождающих от налога. Да, и под уплату попадали замужние бездетные женщины определенного возраста. Возраст для мужчин 20-50.
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tumos
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Додано: Суб 30 лис, 2019 21:50
дарий написав:
До выплаты всех долгов МВФ вряд ли шось случится.
Система построена не один год назад, и,до полного погашения ,будет работать однозначно!
Кстати, довольно четко работает пирамида.
Не удивлюсь, если даже, в итоге, почти "нихто" из пересичных, не пострадает.
Кредитование под 10 -11 процентов, практически, рядом.
Главное - верить!
Точно так же, как в феврале 2015-го были те, кто взял на все по 40, так и сейчас будут те, у кого сдадут нервы, и они скинут все на самых низах (по 23,ХХ или по 22,ХХ, это уж как получится). Причем, думаю, сейчас пострадавших будет поболее. Очень качественно обрабатывают.
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Искатель
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Додано: Суб 30 лис, 2019 21:58
Турки запустили TANAP - газопровод из Азербайджана в Европу.
ще 1 конкурент СП2
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greenozon
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Додано: Суб 30 лис, 2019 22:02
greenozon написав:
Турки запустили TANAP - газопровод из Азербайджана в Европу.
ще 1 конкурент СП2
Еще один конкурент нашей газовой системе.
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shatenerbi
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Додано: Суб 30 лис, 2019 22:04
Искатель написав:
Точно так же, как в феврале 2015-го были те, кто взял на все по 40, так и сейчас будут те, у кого сдадут нервы, и они скинут все на самых низах (по 23,ХХ или по 22,ХХ, это уж как получится). Причем, думаю, сейчас пострадавших будет поболее. Очень качественно обрабатывают.
Щас сдают не нервы, а, необходимость, ранее честно захомяченных при довоенной жизни!
Причем, покупательская способность тех, по 30, захомяченных - упала ровно вдвое!
Но, то таке.
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дарий
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Додано: Суб 30 лис, 2019 22:28
Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенным в 2013 году Украиной еврооблигациям на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на проект эмиссии украинских еврооблигаций.
«Украина ожидает, что решение, скорее всего, будет вынесено примерно в первой половине 2020 года, хотя в Верховном суде не предусмотрено каких-либо крайних сроков в этом отношении», — говорится в документе.
Согласно ему, Апелляционный суд (Court of Appeal of England and Wales) приостановил основное разбирательство по делу до рассмотрения апелляций в Верховном суде.
Как сообщалось, 17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.
Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 22:36
Moneta написав:
Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенным в 2013 году Украиной еврооблигациям на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на проект эмиссии украинских еврооблигаций.
«Украина ожидает, что решение, скорее всего, будет вынесено примерно в первой половине 2020 года
, хотя в Верховном суде не предусмотрено каких-либо крайних сроков в этом отношении», — говорится в документе.
Согласно ему, Апелляционный суд (Court of Appeal of England and Wales) приостановил основное разбирательство по делу до рассмотрения апелляций в Верховном суде.Как сообщалось, 17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.
Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.
Вот и всплыли те самые евробонды и главное вовремя...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Суб 30 лис, 2019 22:38
greenozon написав:
Турки запустили TANAP - газопровод из Азербайджана в Европу.
ще 1 конкурент СП2
Это не конкурент, это еще один гвоздь в гроб для ГТС...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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