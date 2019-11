Додано: Суб 30 лис, 2019 22:28

Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенным в 2013 году Украиной еврооблигациям на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на проект эмиссии украинских еврооблигаций.



« Украина ожидает, что решение, скорее всего, будет вынесено примерно в первой половине 2020 года , хотя в Верховном суде не предусмотрено каких-либо крайних сроков в этом отношении», — говорится в документе.



Согласно ему, Апелляционный суд (Court of Appeal of England and Wales) приостановил основное разбирательство по делу до рассмотрения апелляций в Верховном суде.



Как сообщалось, 17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.



Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.

