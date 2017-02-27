freeze написав:Оказывается в четверг у Зеленского состоялось нигде не проафишированное заседание посвященное курсу доллара и гривны с присутствием всех возможных сторон. По свидетельству очевидцев Смолий ничего внятного не сказал, больше что-то рисуя в блокнотике, Милованов тоже был на редкость не многословен, видимо без прихода был, на удивление самый длинный и эмоциональный спич про курс гривны выдал Аваков, который вроде к регуляции курса гривны прямого отношения не имеет. Кстати я не в курсе, а к чему пришли на заседании, или как всегда решили изучить вопрос, может кто-то слышал ?
Назревает количественное смягчение. Давно просится.
freeze написав:Оказывается в четверг у Зеленского состоялось нигде не проафишированное заседание посвященное курсу доллара и гривны с присутствием всех возможных сторон. По свидетельству очевидцев Смолий ничего внятного не сказал, больше что-то рисуя в блокнотике, Милованов тоже был на редкость не многословен, видимо без прихода был, на удивление самый длинный и эмоциональный спич про курс гривны выдал Аваков, который вроде к регуляции курса гривны прямого отношения не имеет. Кстати я не в курсе, а к чему пришли на заседании, или как всегда решили изучить вопрос, может кто-то слышал ?
edvardd написав:в Украине очень неприличная маржа на серебряные монеты, таки лучше слитки, но не сейчас, а когда до 8 упадёт...
что упадет до 8-ми ?
Довольно неприличное падение драгмета в миру, пока, лично мне, ни о чем не говорит. Вопрос довольно глобальный... Шо в фаворе? Вечные ценности, Либо, очередные пирамиды. Пока пирамиды в тренде. Год времени, для осмысления ,у пересичных, думаю, есть. Но то таке. Кошики, к концу 20-го, я быб выводил.
не понял что должно упасть до 8 ??? и при чем тут серебро\золото ? доллар ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Zebra написав:У моей бабы с дедом пропало 70 000 рублей на книжках. Пахали всю жизнь как лошади. Могли бы вернуть земельными паями людям, они бы продали их и забрали свое. А так по факту все отойдет как всегда олигархам, после того как отошли заводы, фабрики и прочее.
у всех пропали деньги. Народ такой был: доверял государству и не имел финансовой грамотности. а те кто не доверял -скупали золото, и спокойно перенесли покупательную способность из коммунизма в капитализм.
тут говорят что золото было в дефеците и на покупку кольца надо было чуть не справку из ЗАГса нести что мол свадьба . За что купил за то продал. Сам не знаю .
ЗЫ Вот то что точно знаю - моя детская мечта - велосипед - была дефицитом и купить мне его смогли только после развала СССР
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа