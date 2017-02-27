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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2845284628472848

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:19

  shatenerbi написав:
  greenozon написав:Турки запустили TANAP - газопровод из Азербайджана в Европу.
ще 1 конкурент СП2


Еще один конкурент нашей газовой системе.

Еще один аргумент в пользу укрепления гривны :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:21

  freeze написав:Оказывается в четверг у Зеленского состоялось нигде не проафишированное заседание посвященное курсу доллара и гривны с присутствием всех возможных сторон.
По свидетельству очевидцев Смолий ничего внятного не сказал, больше что-то рисуя в блокнотике, Милованов тоже был на редкость не многословен, видимо без прихода был, на удивление самый длинный и эмоциональный спич про курс гривны выдал Аваков, который вроде к регуляции курса гривны прямого отношения не имеет.
Кстати я не в курсе, а к чему пришли на заседании, или как всегда решили изучить вопрос, может кто-то слышал ?

Назревает количественное смягчение. Давно просится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:51

  freeze написав:Оказывается в четверг у Зеленского состоялось нигде не проафишированное заседание посвященное курсу доллара и гривны с присутствием всех возможных сторон.
По свидетельству очевидцев Смолий ничего внятного не сказал, больше что-то рисуя в блокнотике, Милованов тоже был на редкость не многословен, видимо без прихода был, на удивление самый длинный и эмоциональный спич про курс гривны выдал Аваков, который вроде к регуляции курса гривны прямого отношения не имеет.
Кстати я не в курсе, а к чему пришли на заседании, или как всегда решили изучить вопрос, может кто-то слышал ?



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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:06

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я вот тоже верю в совпадения ....
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:08

А график о другом говорит...

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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:13

  дарий написав:
  yama написав:
  edvardd написав:в Украине очень неприличная маржа на серебряные монеты, таки лучше слитки, но не сейчас, а когда до 8 упадёт...
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что упадет до 8-ми ? :?:


Довольно неприличное падение драгмета в миру, пока, лично мне, ни о чем не говорит. :D
Вопрос довольно глобальный...
Шо в фаворе?
Вечные ценности, Либо, очередные пирамиды.
Пока пирамиды в тренде.
Год времени, для осмысления ,у пересичных, думаю, есть.
Но то таке. :wink:
Кошики, к концу 20-го, я быб выводил. 8)

не понял что должно упасть до 8 ??? и при чем тут серебро\золото ?
доллар ? :?:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:17

  dima_beleb написав:
  Zebra написав:У моей бабы с дедом пропало 70 000 рублей на книжках. Пахали всю жизнь как лошади. Могли бы вернуть земельными паями людям, они бы продали их и забрали свое. А так по факту все отойдет как всегда олигархам, после того как отошли заводы, фабрики и прочее.

у всех пропали деньги. Народ такой был: доверял государству и не имел финансовой грамотности.
а те кто не доверял -скупали золото, и спокойно перенесли покупательную способность из коммунизма в капитализм.

тут говорят что золото было в дефеците и на покупку кольца надо было чуть не справку из ЗАГса нести что мол свадьба . За что купил за то продал. Сам не знаю .

ЗЫ Вот то что точно знаю - моя детская мечта - велосипед - была дефицитом и купить мне его смогли только после развала СССР
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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