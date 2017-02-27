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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2846284728482849

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 08:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Оказывается в четверг у Зеленского состоялось нигде не проафишированное заседание посвященное курсу доллара и гривны с присутствием всех возможных сторон.
По свидетельству очевидцев Смолий ничего внятного не сказал, больше что-то рисуя в блокнотике, Милованов тоже был на редкость не многословен, видимо без прихода был, на удивление самый длинный и эмоциональный спич про курс гривны выдал Аваков, который вроде к регуляции курса гривны прямого отношения не имеет.
Кстати я не в курсе, а к чему пришли на заседании, или как всегда решили изучить вопрос, может кто-то слышал ?

Це, мабуть вперше, коли інформація про подібну нараду взагалі відсутня на сайті Офісу президента

Як практикували усі попередні уряди, в кінці року Україна уже наздоганяла дефіцит бюджету. Та цьогоріч такого не відбувається. До того ж щодо цього питання немає жодного рішення.

Про це під час ексклюзивного інтерв’ю в ефірі інформаційно-політичного інтерактивного ток-шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK заявив екснардеп кількох скликань, член Ради Національного банку України у 2003-2005 та 2007-2014 роках Василь Горбаль.

Він підтвердив інсайдерську інформацію ведучої проєкту Наташі Влащенко про те, що вчора у президента відбулась нарада, присвячена курсу долара. За її словами, там був присутній і Яків Смолій, і інші представники банківської системи, однак "кажуть, там найадекватніше виступав, чомусь Аваков".

"У мене також є інформація від учасників цієї наради і погодьтесь, це, мабуть вперше, коли інформація про подібну нараду взагалі відсутня на сайті Офісу президента. Після цієї наради немає жодного документу", – розповів Горбаль.
Він зазначив: на нараді були присутні представники та керівництво Нацбанку, керівництво уряду, низки банків, представники банківської системи.

"Обговорювали ситуацію. Тому що пікети під Національним банком стоять, власне, по курсу. В історії України ще не було такого, коли виходять через курс. Попри певну штучність цих мітингів, проблема насправді існує, ревальвація гривні, фактично, досягла 15%. На фоні того, що змінилась кон'юнктура основних наших товарів експорту – металургії, на фоні зростаючого негативного сальдо зовнішньої торгівлі по товарах, щось потрібно було – провести хоча б якусь координаційну нараду. Адже бачимо, Нацбанк у нас апелює до того, що він за курс вже не відповідає, а прем’єр-міністр, наскільки мені здається, ще не розуміє, що він за нього відповідає, за економічну політку", – вважає Горбаль.

До того ж, за його інформацією, ані голова НБУ Яків Смолій, ані прем’єр Олексій Гончарук за цю нараду не сказали ані слова.

"Я сприймаю тезу, що укріплення гривні – позитивне тільки через те, що нам дешевше обходиться обслуговування зовнішнього боргу. Але вже бачимо негатив з точки зору ненадходжень до бюджету з митних платежів. Як правило, в кінці року ми вже наздоганяли дефіцит бюджету за рахунок певної девальвації. Це була практика всіх урядів. Та такого не відбувається у цьому році. Тобто, жодного рішення немає, але проблему усі насправді вже ідентифікують", – підкреслив Василь Горбаль.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 08:30

  asti написав:
  asti написав:Ждёте отстрел?!
Ещё есть пространство для снижения.
Я так вижу! :) :)


А Вы видите только пространство? Как долго, по Вашему, это снижение будет продолжаться?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:05

... ну що жжжжжж...... - ставки зроблено, панове!

  Долярчик написав:...трошки з своїм прогнозом пролетів, але.... - не помиляється лише той, хто нічого не робить! ©

- їдемо далі....
... буду першим...

- на середину грудня 23,62
- на кінець грудня/року - 23,78

З прийдешнім Новим 2020 роком!
Успіху всім!

... ну і ялиночку, цього року, можете сміливо прикрашати зеленим :D - ну ж не здавати його пА 23,хх?!!! :D

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:51

  Moneta написав:Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенным в 2013 году Украиной еврооблигациям на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на проект эмиссии украинских еврооблигаций.

Шо тут думать, взять все и поделить (с)
У нас в 90-х були такі ланцюжки взаємозаліків, що податкова ногу зломить. :mrgreen:
Так і тут можна - газпром винен по рішенню суду, віддає газом, Україна винна по рішенню суду - віддає газом. Дорогі громадяни, ви ж бачите - попередники, злочинний Петя, злочинна панда...
І газу нема, і якісь "крихти" в десятки мільйонів на нюансах ціни на газ відійдуть зацікавленим особам в урядах обох країн. Ех, раніше ще РосУкренерго було - взагалі лафа була (але можна Фірташа з Австрії повернути).
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:09

  she_ne_investor написав:
  Moneta написав:Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенным в 2013 году Украиной еврооблигациям на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на проект эмиссии украинских еврооблигаций.

Шо тут думать, взять все и поделить (с)
У нас в 90-х були такі ланцюжки взаємозаліків, що податкова ногу зломить. :mrgreen:
Так і тут можна - газпром винен по рішенню суду, віддає газом, Україна винна по рішенню суду - віддає газом. Дорогі громадяни, ви ж бачите - попередники, злочинний Петя, злочинна панда...
І газу нема, і якісь "крихти" в десятки мільйонів на нюансах ціни на газ відійдуть зацікавленим особам в урядах обох країн. Ех, раніше ще РосУкренерго було - взагалі лафа була (але можна Фірташа з Австрії повернути).

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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:34

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:...трошки з своїм прогнозом пролетів, але.... - не помиляється лише той, хто нічого не робить! ©

- їдемо далі....
... буду першим...

- на середину грудня 23,62
- на кінець грудня/року - 23,78

З прийдешнім Новим 2020 роком!
Успіху всім!

... ну і ялиночку, цього року, можете сміливо прикрашати зеленим :D - ну ж не здавати його пА 23,хх?!!! :D

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

які ставки? ставки, це коли тим чимось ризикуешь і сподіваєшься на вдачу

а чим ти ризикуешь? сумнівною репутацією?
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 12:04

  Pupsik написав:
  asti написав:
  asti написав:Ждёте отстрел?!
Ещё есть пространство для снижения.
Я так вижу! :) :)
А Вы видите только пространство? Как долго, по Вашему, это снижение будет продолжаться?
Не знаю как долго и как глубоко, но потенциал ещё есть.
Если бы не НБУ, курс был бы сейчас где-то на уровне 22,5. Посудите сами, даже на казалось бы катастрофически низком уровне 24 НБУ выкупил на этой неделе 184 миллиона - это около 10-12% всего предложения. Вот и считайте равновесный курс! Всё зависит от результатов по газу, Нормандии, МВФ. Если по всем трём пунктам для Украины всё сложится позитивно - можем ещё укрепиться. С учётом активного выкупа НБУ и совещаний на уровне президента по вопросам курсообразования, думаю, ниже 23,8 - 23,6 не пустят.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 12:19

Можливо, перед самим новим роком просяде 24,50 - 25,00.
Нагадаю вересень і відкат жовтня, а також, що грудень - це більше затрат на енергоресурси і «спуск» гривні бюджетом.
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